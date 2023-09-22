الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مصطفى بكري يطالب الحكومة بإجراءات حاسمة ضد جشع التجار (فيديو)

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

ناشد الإعلامي مصطفى بكري، الحكومة، باتخاذ إجراءات حاسمة ضد جشع التجار، معقبا: "محتاجين رقابة مشددة على الأسعار".

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مصطفى بكري: مصر تتعرض لمؤامرات والحياد خيانة (فيديو)

 

وأضاف مصطفى بكري، خلال برنامج " حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء اليوم  الجمعة أن المواطنين أصبحوا يعانون أمام الأسعار، معقبا: "المرتبات مبقتش تعمل حاجة أمام هذا الغلاء".

الرئيس يتحدث دائما عن شعوره بمعاناة المواطنين 

وأشار مصطفى بكري إلى أن السبب الرئيسي فى ارتفاع الأسعار؛ هو ترك التجار الجشعين يتعاملون في أغلب السلع ويتلاعبون بالأسعار كما يشاءون، لافتا إلى أن الرئيس يتحدث دائما عن شعوره بمعاناة المواطنين بسبب الأوضاع الحالية”

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