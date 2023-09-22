مصطفى بكري يطالب الحكومة بإجراءات حاسمة ضد جشع التجار (فيديو)

ناشد الإعلامي مصطفى بكري، الحكومة، باتخاذ إجراءات حاسمة ضد جشع التجار، معقبا: "محتاجين رقابة مشددة على الأسعار".

وأضاف مصطفى بكري، خلال برنامج " حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الجمعة أن المواطنين أصبحوا يعانون أمام الأسعار، معقبا: "المرتبات مبقتش تعمل حاجة أمام هذا الغلاء".

الرئيس يتحدث دائما عن شعوره بمعاناة المواطنين

وأشار مصطفى بكري إلى أن السبب الرئيسي فى ارتفاع الأسعار؛ هو ترك التجار الجشعين يتعاملون في أغلب السلع ويتلاعبون بالأسعار كما يشاءون، لافتا إلى أن الرئيس يتحدث دائما عن شعوره بمعاناة المواطنين بسبب الأوضاع الحالية”