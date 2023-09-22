بكتيريا الضمة تنتقل عبر السمك البلطي النيئ.. أعرف الأعراض

تناولت سيدة أمريكية، وجبة سمك غير مطهية جيدًا، وتسببت في واقعة مأساوية حولت هذه السيدة إلى معاناة كبيرة، حيث إنه تم بتر أطرافها الأربعة، وهو بسبب بكتريا الضمة.

وجبة سمك غير مطهية جيدًا:

وعقب تناول السيدة الأمريكية، لوجبة سمك غير مطهية جدًا، بدأت المعاناة والمأساة الكبيرة بتحول يديها وقدميها إلى اللون الأسود، حيث إن هذه السيدة أصيبت بعدوى بكتيرية، وذلك بسبب عدم طهي السمك البلطي بشكل صحيح.

وأصيبت سيدة من ولاية كاليفورنيا بعدوى بكتيرية، بسبب عدم طهي سمك من نوع "تيلابيا" (بلطي) جيدًا بعد شرائه من سوق محلية، في أواخر يوليو الماضي، وبحسب تصريحات عدد من الأطباء في أن البكتيريا المتواجدة في سمك البلطي هي بكتيريا الضمة.

بكتيريا الضمة:

ما هي بكتريا الضمة، هي جنس من البكتيريا سالبة الغرام، تُسبب العديد من أنواع العدوى المنقولة بالغذاء على وجه الخصوص.

أعراض بكتيريا الضمة:

ـ القيء

ـ القشعريرة

ـ الحمى

ـ الغثيان

ـ شحوب البشرة

وهي نوع من البكتيريا السالبة التي تنشط في المياه المالحة ، وانتقالها للأشخاص عن طريق الغذاء بيكون بسبب تناول ماكولات بحرية نيئة أو غير مطهوة جيدا أو طعام ملوث بفضلات انسان مصاب بهذه البكتيريا، وذلك حسبما أوضحت الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، عبر منشور لها بـ"فيسبوك".

وشددت على خطورة تناول الأسماك، مؤضحة أن هناك الكثير من المواطنين يتعاملون مع الأسماك على أنها غير ناقلة لأية امراض، رغم أن الأسماك من الممكن أن تكون خصبة للبكتريا.