الاستعلام عن الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم كفر شكر

أمرت جهات التحقيق بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في حادث تصادم سيارة نقل مع دراجة نارية وتروسيكل أمام مدرسة الصنائع بالطريق الحر بنها المنصورة بمدينة كفر شكر، وتم نقل المصابين في حالة خطيرة إلى مستشفى كفر شكر لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الاستعلام عن الحالة الصحية ..لمصابين حادث تصادم كفر شكر

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد سعفان مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد وقوع حادث تصادم أمام مدرسة الصنايع بطريق بنها المنصورة دائرة المركز

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتسيير الحركة المرورية بمنطقة الحادث لعدم تعطل مصالح المسافرين والمواطنين بالطريق.



وقد كلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



وقد شهدت منطقة الجبل الأصفر دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، مصرع شقيقين أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار، وذلك بسبب حدوث هبوط أرضي بالعقار المكون من 5 طوابق نتيجة التنقيب والبحث عن آثار، جرى نقل الجثتين لمشرحة المستشفى والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وطلب معاينة محل الواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع شخصين داخل منزل مكون من 5 طوابق خلال التنقيب عن الآثار، بـشارع مستشفى الحياة التابع لمنطقة الجبل الأصفر في محافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين وفاة كل من "سلامة ف ي"، 37 سنة، و"مشهور ف ي"، 46 سنة، وجرى نقلهما للمستشفى بمحافظة القليوبية، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.