وفاة عامل و إصابة آخر في حادث انقلاب دراجة بخارية بأخميم

شهد طريق آبار الوقف/ نيدة بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج وقوع حادث إنقلاب دراجة بخارية على جانب الطريق نتج عنه إصابة عامل في العقد الرابع من العمر بنزيف بالمخ وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوفى عقب وصوله مستشفى سوهاج الجامعي وأصيب عامل آخر كان برفقته في العقد الرابع من العمر بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم يقيمان بناحية نيدة دائرة المركز وجرى رفع آثار الحادث والتحفظ على الدراجة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بإستقبال كلاً من "عاطف . ع . ع . ا" 40 سنة عامل مصاباً بنزيف بالمخ وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوفـى عقب وصوله و"عبده . ر . ع . ع" 38 سنة عامل مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ومقيمان بناحية نيدة / دائرة المركز إدعاء حادث دراجة بخارية .





بالإنتقال والفحص وسؤال المصاب أفاد بأنه أثناء إستقلالهما دراجة بخارية قيادة الأول بطريق آبار الوقف / نيدة طريق فرعي إختل مقود الدراجة بيد قائدها مما أدى لإنقلابها علي جانب الطريق وحدوث إصابته ووفاة الأول ونفي الشبهة الجنائية .





وبسؤال شقيق المتوفـى "شريف . ع . ع" 34 سنة عامل ومقيم بذات الناحية قرر بضمون ما سبق ونفي الشبهة الجنائية .





تم رفع آثار الحادث والتحفظ على الدراجة البخارية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .