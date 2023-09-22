تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية وذلك بفرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

حيث نظم قصر ثقافة أسيوط برئاسة صفاء حمدان ورشة الخط العربي تدريب إيمان حسن وهبه والتي قدمت شرح مفصل عن كيفية كتابة الحروف بخط الرقعة والنسخ

يهدف هذا النشاط التعليمي الممتع إلى تعريف الأطفال بفن الخط العربي وتعليمهم تقنيات الكتابة بأسلوب النسخ والرقعة. سوف تقدم ورشة العمل في قصر ثقافة أسيوط، وهي فرصة رائعة للأطفال لاكتشاف مهارات جديدة واستكشاف الجمال والتناغم في الخطوط العربية.

سوف يتعلم الأطفال خلال الورشة أساسيات الخط العربي وأشكال حروفه وتطوير مهاراتهم في الكتابة باستخدام النسخ والرقعة. سيتم تقديم العديد من التمارين العملية والأنشطة التفاعلية لتمكين الأطفال من تطبيق ما تعلموه وتحسين مستواهم في الكتابة.

كما ستتضمن الورشة أيضًا لمحة تاريخية حول أصول الخط العربي وأهمية الحفاظ على هذا التراث الثقافي القيم. سيجد الأطفال فرصة للتعرف على الأعمال الفنية الكلاسيكية والمعاصرة التي تستخدم الخط العربي، ما سيساعدهم على تطوير حسهم الفني وإلهامهم للتعبير الإبداعي.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتاح للأطفال الفرصة للتفاعل والتعاون مع زملائهم في الورشة، مما يعزز قدراتهم الاجتماعية والتواصل مع الآخرين. سيكون هذا النشاط تحفيزًا قيمًا لروح التعاون والعمل الجماعي لدى الأطفال.

سيستفيد الأطفال في نهاية الورشة من شهادات تقدير تثبت مشاركتهم وجهودهم في تعلم فن الخط العربي. ستكون هذه الشهادات مصدر فخر وإلهام لهم للاستمرار في تعلم وتطوير مهاراتهم في هذا التخصص.

ندعو جميع الأطفال الذين يهتمون بفن الخط العربي والكتابة إلى الانضمام إلى ورشة الخط العربي في قصر ثقافة أسيوط. هذه الورشة ستكون تجربة ممتعة وتعليمية تلبي احتياجات ورغبات طفلك في تعلم فن الخط العربي بشكل أمثل.

ورشة الخط العربي للطفل بقصر ثقافة أسيوط