مياه أسيوط: ضعف المياه بالأدوار العليا بشرق وغرب المدينة

تنوه شركة مياه الشرب والصرف الصحى باسيوط والوادى الجديد السادة المواطنين عن حدوث ضعف المياه بالادوار العليا شرق وغرب مدينة أسيوط دون انقطاع المياه نتيجة غسيل وتطهير مروق 1 و 2 بمحطة نزلة عبداللاه المرشحة وتوفير بدائل مروق 3 و4 المحطة الألماني المثلث وذلك لمدة 6 ساعات من يوم الجمعة الساعة 12 مساءا وحتى السبت 6 صباحا

واضاف رئيس الشركة المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أنه سيتم التعامل مع الأزمة و تغطية المناطق المتأثرة بسيارات مياه الشرب النقية للمواطنين في المناطق المتأثرة والمستشفيات والمخابز، خلال فترة ضعف المياه والعمل أثناء التركيب

سيقوم فريق عمل من شركة مياه الشرب والصرف الصحى باسيوط والوادي الجديد بالتعامل مع هذا الضعف في توزيع المياه وسيعمل على توفير بدائل بديلة خلال فترة الصيانة. ولضمان توفير المياه النقية للمواطنين المتأثرين، ستتولى الشركة توزيع مياه الشرب النقية بواسطة سياراتها في هذه المناطق.

تهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمواطنين ضرورة الحفاظ على شحنة المياه النقية التي سيتم تزويدها لهم وتنصحهم باتباع إرشادات الاحتياطات الصحية المعتادة للحفاظ على النظافة والسلامة الشخصية.

وتُؤكد الشركة أنها تعمل بجدية لتحسين مستوى خدمتها وتوفير المياه النقية لجميع المواطنين في منطقة أسيوط والوادي الجديد. كما تتعهد بتقديم التحديثات اللازمة للمواطنين فور توفرها لضمان استقرار وجودة التزويد بالمياه.

نطمئن المواطنين إلى أن الشركة ملتزمة بتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم المائية وستواصل العمل بشكل مستمر لتطوير بنية تحتية مائية آمنة وفعالة لضمان توفير المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي في منطقة أسيوط والوادي الجديد.