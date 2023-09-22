ضبط مالك مطعم متهم بالاتجار في العملات الأجنبية بالبحر الأحمر

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في القبض على مالك مطعم، بمديرية أمن البحر الأحمر، ومعه مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"، وأقر بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت جهات التحقيق أعمالها، كما يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

ويواصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر، جهوده لملاحقة وضبط القائمين على ارتكاب الجرائم ومخالفة القانون، لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وفى سياق آخر كشفت أجهزة الأمن وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة حوش عيسى بمديرية أمن البحيرة من (نقاش، مقيم بدائرة المركز) ضد (مجموعة من الأشخاص "محددين") لقيامهم بإستدراجه و(نجله) لمحافظة القاهرة واحتجازهما بسبب وجود خلافات مالية بين المتهمين وشقيق الـمُبلغ (عاطل - مقيم بدائرة المركز) وعقب ذلك قاموا بإطلاق سراحه دون نجله لإحضار المبلغ المالى خاصتهم طرف شقيقه.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة: (7 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة تم ضبط (6 من المتهمين)، وأمكن تحرير المحتجز، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات السبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.