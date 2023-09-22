نصائح وإجراءات أولية لمعالجة الحروق

الحروق هي تلف في الجلد أو الأنسجة الأخرى بسبب الحرارة أو الكهرباء أو المواد الكيميائية أو الإشعاع، يمكن أن تكون الحروق خطيرة، لذا من المهم تقديم الإسعافات الأولية المناسبة في أسرع وقت ممكن.

الإجراءات الأولية لمعالجة الحروق:

السلامة الشخصية: تأكد من سلامتك وسلامة المصاب قبل البدء في تقديم الإسعافات الأولية.

تبريد الحرق: قم بتبريد المنطقة المصابة فورًا بالماء البارد لمدة تصل إلى 20 دقيقة، يساعد ذلك على تقليل الألم والتورم والالتهاب.

إزالة الملابس: في حالة وجود ملابس ملتصقة بالمنطقة المصابة، قم بإزالتها بحرص، إذا كانت الملابس ملتصقة بالجلد، فلا تقم بفصلها.

تغطية الحرق: استخدم ضمادة نظيفة وغير لاصقة لتغطية الحرق بعد تبريده، يساعد ذلك على حماية المنطقة المصابة من العدوى.

الألم والتسكين: يمكن تقديم الإغاثة من الألم بواسطة تناول أدوية مسكنة مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين، وبالطبع وفقًا لتوصيات الطبيب المعالج.

استشر الطبيب: يجب على الشخص المصاب بالحروق الخطيرة أو الحروق التي تتطلب رعاية طبية فورية أو الحروق الواسعة أو الحروق التي تؤثر على الوجه أو المفاصل أو الأعضاء التناسلية، استشارة الطبيب فورًا.

أنواع الحروق:

الحروق من الدرجة الأولى: تتميز بظهور احمرار وتورم في الجلد.

الحروق من الدرجة الثانية: تتميز بظهور بثور على الجلد.

الحروق من الدرجة الثالثة: تتميز بتدمير الجلد والأنسجة تحته.

نصائح في حالة الحروق:

لا تضع الثلج أو الماء المثلج مباشرة على الحرق، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مزيد من التلف.

لا تستخدم الكريمات أو المراهم أو الوصفات المنزلية على الحرق، يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الحرق أو العدوى.

لا تحاول تقشير البثور، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الإصابة بالعدوى.