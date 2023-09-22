ورشة الخط العربي تقدم شرحا مفصلا عن الخطوط للطفل بقصر ثقافة أسيوط

نظم قصر ثقافة أسيوط برئاسة صفاء حمدان ورشة عمل مميزة حول الخط العربي وتحديداً خط النسخ والرقعة المخصصة للأطفال. تدريب إيمان حسن وهبه والتي قدمت شرح مفصل عن كيفية كتابة الحروف بخط الرقعة والنسخ وتهدف هذه الورشة إلى تعليم الأطفال فنون الخط العربي من خلال تقديم شرح مفصل ومبسط لهذا الفن التقليدي الجميل.

الورشة ضمن سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني في إقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل وذلك بفرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

تم تصميم الورشة بشكل يلائم الأطفال من جميع الفئات العمرية، بدءًا من سن 8 سنوات وما فوق. تستهدف الورشة الأطفال الذين يحبون الفن والإبداع ويرغبون في اكتشاف عالم الخط العربي. تهدف الورشة أيضًا إلى تعليم الأطفال القيم والمفاهيم الأساسية المتعلقة بالثقافة العربية.

سيتم تقديم الورشة من قبل فنان متخصص في فن الخط العربي، حيث سيشرح للأطفال أساسيات الخط النسخ والرقعة. سيتعلم الأطفال كيفية تشكيل الحروف والكلمات بأناقة وجمالية فريدة من خلال تجارب عملية وتدريبات تفاعلية. سيتم توفير جميع المواد اللازمة للورشة، بما في ذلك أقلام الخط والورق والشهادات الختامية للمشاركين.

يتميز خط النسخ والرقعة بالأناقة والجمال الفريد، حيث يستخدم في العديد من الأعمال الفنية والتصميمات العربية التقليدية والحديثة. من خلال هذه الورشة، سيتمكن الأطفال من اكتشاف أساسيات هذا الخط الفني وتحويلها إلى أعمال فنية صغيرة خاصة بهم.

تعتبر ورشة الخط العربي في قصر ثقافة أسيوط فرصة مثالية لتعزيز قدرات الأطفال وتحفيزهم على الابتكار والتعبير الفني. كما تعتبر فرصة رائعة لنشر الثقافة العربية والتقليدية بين الأجيال الصغيرة.

فإذا كنت تبحث عن نشاط مثير ومثمر لأطفالك، فلا تفوت فرصة الانضمام إلى ورشة الخط العربي في قصر ثقافة أسيوط. سيتم تحديد جدول الورشة والتسجيل من خلال مكتب القصر، لذا يرجى التواصل وحجز مقعدك المبكر. استعد لرحلة فنية ممتعة واستكشاف عالم الخط العربي مع أبنائك.

ورشة الخط العربي تقدم شرح مفصل عن الخطوط للطفل بقصر ثقافة أسيوط

ورشة الخط العربي تقدم شرح مفصل عن الخطوط للطفل بقصر ثقافة أسيوط

ورشة الخط العربي تقدم شرح مفصل عن الخطوط للطفل بقصر ثقافة أسيوط