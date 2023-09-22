حالة الطقس في مدينة أسيوط العظمي 37 درجة مئوية
حالة الطقس في مدينة أسيوط اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 من المتوقع أن تكون صافية بشكل عام، مع درجة حرارة عظمى تبلغ 37 درجة مئوية ودرجة حرارة دنيا تصل إلى 22 درجة مئوية. ستكون الرياح شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15 إلى 25 كيلومتر في الساعة. تجدر الإشارة إلى أن جودة الهواء في المدينة غير صحية، مما ينصح باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحة الجهاز التنفسي. مؤشر الأشعة فوق البنفسجية سيكون معتدلًا مع مستوى أقصى يصل إلى 4. قد تتشكل بعض الهبّات النشطة وتبلغ سرعتها 32 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة ستتراوح بين 20 ٪ إلى 61 ٪. درجة التكثيف في هذا اليوم تصل إلى 11 درجة مئوية. من المتوقع أن يكون الغطاء السحابي منخفضًا بنسبة 0 ٪. وأخيرًا، ستكون الرؤية في المدينة حوالي 1.6 كيلومتر، مع أقصى ارتفاع للسحب يصل إلى 9100 متر.
- حالة الطقس
- أسيوط
- محافظة أسيوط
- محافظ أسيوط
- محافظة
- محافظ
- اللواء عصام سعد
- رئيس جامعة أسيوط
- الدكتور أحمد المنشاوي
- جامعة أسيوط
- ديوان عام محافظة
- رئيس
- نائب رئيس جامعة الازهر فرع أسيوط
- نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي
- نائب رئيس جامعة الأزهر
- جامعة الأزهر
- جامعة الازهر فرع اسيوط
- جامعة الأزهر للوجه القبلى
- رئيس جامعة
- الوحدة المحلية
- مركز
- مدينة
- قسم
- قرىة
- مركز ومدينة
- رئيس مركز ومدينه
- رئيس الوحدة المحلية
- رئيس حي
- شرق
- شرق أسيوط
- غرب
- غرب أسيوط
- ديروط
- القوصية
- منفلوط
- مركز أسيوط
- ابوتيج
- صدفا
- الغنايم
- البداري
- ساحل سليم
- الفتح
- أبنوب