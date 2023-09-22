حالة الطقس في مدينة أسيوط العظمي 37 درجة مئوية

حالة الطقس في مدينة أسيوط اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 من المتوقع أن تكون صافية بشكل عام، مع درجة حرارة عظمى تبلغ 37 درجة مئوية ودرجة حرارة دنيا تصل إلى 22 درجة مئوية. ستكون الرياح شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15 إلى 25 كيلومتر في الساعة. تجدر الإشارة إلى أن جودة الهواء في المدينة غير صحية، مما ينصح باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحة الجهاز التنفسي. مؤشر الأشعة فوق البنفسجية سيكون معتدلًا مع مستوى أقصى يصل إلى 4. قد تتشكل بعض الهبّات النشطة وتبلغ سرعتها 32 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة ستتراوح بين 20 ٪ إلى 61 ٪. درجة التكثيف في هذا اليوم تصل إلى 11 درجة مئوية. من المتوقع أن يكون الغطاء السحابي منخفضًا بنسبة 0 ٪. وأخيرًا، ستكون الرؤية في المدينة حوالي 1.6 كيلومتر، مع أقصى ارتفاع للسحب يصل إلى 9100 متر.