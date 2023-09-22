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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

كل ما تريد معرفته عن مدينة الضبعة السكنية.. هدية الرئيس للأهالي

مدينة الضبعة السكنية
مدينة الضبعة السكنية

مدينة الضبعة السكنية هدية الرئيس السيسي لأهالي المدينة، بتكلفة 1.212 مليار جنيه، على مساحة 2380 فدانًا، لتوفير حياة كريمة لأهالي الضبعة.

 

تضم المدينة 1500 وحدة سكنية على الطراز البدوي، و324 عمارة سكنية، ومجمع مدارس، ومكتب بريد، ومحطة وقود، ونقطة شرطة، ومستشفى، ووحدة صحية، ومنطقة تجارية مفتوحة ومنشآت خدمية، ومول تجاري وأسواق، ومدارس تبدأ من مرحلة رياض الأطفال وحتى الثانوي العام، ومسجد، وشاطئ عام.

تم الانتهاء من 1500 منزل كمرحلة أولى، أقيمت جميعها على الطراز البدوي، ولا يزال المشروع قيد التنفيذ، ومن المقرر البدء في تنفيذ المرحلة الثانية قريبًا.

 

مميزات المشروع:

1500 وحدة سكنية على الطراز البدوي

324 عمارة سكنية

مجمع مدارس

مكتب بريد

محطة وقود

نقطة شرطة

مستشفى

وحدة صحية

منطقة تجارية مفتوحة ومنشآت خدمية

مول تجاري وأسواق

مدارس تبدأ من مرحلة رياض الأطفال وحتى الثانوي العام

مسجد

شاطئ عام

 

ما تم إنجازه

الانتهاء من 1500 منزل كمرحلة أولى، وأقيمت جميع المنازل على الطراز البدوي.

 

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