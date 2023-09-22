كل ما تريد معرفته عن مدينة الضبعة السكنية.. هدية الرئيس للأهالي
مدينة الضبعة السكنية هدية الرئيس السيسي لأهالي المدينة، بتكلفة 1.212 مليار جنيه، على مساحة 2380 فدانًا، لتوفير حياة كريمة لأهالي الضبعة.
تضم المدينة 1500 وحدة سكنية على الطراز البدوي، و324 عمارة سكنية، ومجمع مدارس، ومكتب بريد، ومحطة وقود، ونقطة شرطة، ومستشفى، ووحدة صحية، ومنطقة تجارية مفتوحة ومنشآت خدمية، ومول تجاري وأسواق، ومدارس تبدأ من مرحلة رياض الأطفال وحتى الثانوي العام، ومسجد، وشاطئ عام.
تم الانتهاء من 1500 منزل كمرحلة أولى، أقيمت جميعها على الطراز البدوي، ولا يزال المشروع قيد التنفيذ، ومن المقرر البدء في تنفيذ المرحلة الثانية قريبًا.
مميزات المشروع:
1500 وحدة سكنية على الطراز البدوي
324 عمارة سكنية
مجمع مدارس
مكتب بريد
محطة وقود
نقطة شرطة
مستشفى
وحدة صحية
منطقة تجارية مفتوحة ومنشآت خدمية
مول تجاري وأسواق
مدارس تبدأ من مرحلة رياض الأطفال وحتى الثانوي العام
مسجد
شاطئ عام
ما تم إنجازه
الانتهاء من 1500 منزل كمرحلة أولى، وأقيمت جميع المنازل على الطراز البدوي.