أول ظهور لـ آمال ماهر بعد خضوعها لجراحة مفاجئة|تفاصيل حالتها الصحية (شاهد)

حرصت الفنانة آمال ماهر على أن تطمئن الجمهور على حالتها الصحية بعد أنباء خضوعها لعملية جراحية منذ يومين، وذلك من خلال تغريدة عبر حسابها الشخصي بمنصة التغريدات المصغرة "تويتر".

أول ظهور للفنانة آمال ماهر بعد خضوعها لعملية جراحية

شاركت آمال ماهر الجمهور بصورة من أول ظهور لها بعد خضوعها للعملية، وذلك من خلال خاصية القصص المصورة "ستوري" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، والتي ظهرت فيها بملامح مجهدة يبدو عليها التعب والإرهاق.

أول ظهور لآمال ماهر بعد خضوعها لعملية جراحية

آمال ماهر تكشف تفاصيل خضوعها لعملية جراحية وتطمئن الجمهور على حالتها الصحية

في الوقت ذاته، وجهت آمال ماهر رسالة شكر خاصة لكل من اطمئن على صحتها خلال الساعات الأخيرة، مشيرة إلى أنها خضعت لعملية بسيطة ولا داعي للقلق، حيث قالت: "بشكر كل الناس والجمهور الحبيب لسؤاله عني واحب اطمنكم عملية بسيطة وانا الحمدلله كويسة ".

آمال ماهر عبر تويتر

“الموسيقيين” تكشف لـ “الوفد”: ليس لدينا معلومات عن مرض آمال ماهر وتفاجئنا بالخبر

وبدوره، كشف د. محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية خلال تصريح خاص لبوابة "الوفد" الإلكترونية، أن النقابة ليس لديها علم بخضوع الفنانة آمال ماهر لعملية جراحية أو معاناتها من أي مرض مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه تفاجأ بالخبر مثل واد مواقع التواصل ولكنه سوف يتواصل معاها للإطمئنان على حالتها الصحية.

آمال ماهر تخضع لجراحة مفاجئة تثير قلق الجمهور

وكانت آمال ماهر قد شغلت حديث الجهور خلال الساعات الأخيرة، بعدما كشفت الفنانة مروة نصر عن خضوعها لعملية جراحية جديدة، دون الكشف عن أسباب الجراحة أو تفاصيل حالتها الصحية، مما أثار قلق محبيها داعيين لها بالشفاء العاجل.

آمال ماهر

أعلنت مروة نصر عن الخبر خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر "فيس بوك" قائلة: "آمال ماهر بتعمل عملية جراحية.. ادعوا لها تقوم بالسلامة وربنا يشفيها ويعافيها"، مضيفة: "ألف سلامة عليكى يا حبيبتى .. إن شاء الله تقومي بالسلامة وترجعي لكل اللي بيحبوكي".

مرو نصر عن آمال ماهر عبر فيسبوك

وردًا على تساؤلات الجمهور، أشارت مروة نصر إلى أن العملية التي ستخضع لها النجمة آمال ماهر ليست تجميلية ولكنها جراحية دون الكشف عن طبيعتها أو الأسباب الصحية التي دفعتها لإجرائها، مطالبة محبيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.