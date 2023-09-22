مباراة تنس طاولة بين الملكة كاميلا وسيدة فرنسا الأولى (فيديو)

انضمت الملكة كاميلا، في اليوم الثاني من زيارتها الرسمية لفرنسا مع زوجها الملك تشارلز، إلى زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السيدة الأولى بريجيت ماكرون، في مركز رياضي في سان دوني خارج باريس، حيث لعبت المرأتان لعبة تنس طاولة.

وأظهر مقطع فيديو للمباراة نشرته قناة “العربية” اليوم الجمعة، بريجيت 70 عامًا، وهي تضرب الكرة عبر الطاولة إلى كاميلا، 76 عامًا، التي أسقطت الكرة بعد عدة تسديدات. تحاول الملكة بدء جولة جديدة من اللعبة، لكنها تأخذ بعض الإرسالات قبل أن تضع الكرة فوق الشبكة.

طوال اللعبة، تقف مجموعة من المراهقين لتسجيل الأحداث، وأخبرت بريجيت الجمهور بشكل هزلي بالفرنسية وهي تضحك "أوقفوا التصوير!".

وصول الملك تشارلز إلى فرنسا

ووصل الملك تشارلز وكاميلا إلى فرنسا يوم الأربعاء، وخلال رحلتهما التي تستغرق ثلاثة أيام، سيزورون باريس وبوردو للاحتفال "بالتاريخ والثقافة والقيم المشتركة" بين المملكة المتحدة وفرنسا.

وكان من المقرر أصلاً أن تتم الرحلة في شهر مارس، وتم تأجيله بسبب الاحتجاجات وأعمال الشغب بسبب التغييرات في معاشات التقاعد للعمال الفرنسيين.