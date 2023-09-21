"لحظة تاريخية".. ترحيب فرنسي بزيارة الملك تشارلز إلى مقر مجلس الشيوخ

رحبت يائيل برون بيفيه رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية بزيارة الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا إلى مقر مجلس الشيوخ الفرنسي واصفة إياها بـ"اللحظة التاريخية".

وقدمت بيفيه -في كلمة ألقتها أمام نواب مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم الخميس- الشكر إلى الملك تشارلز عن زيارته إلى فرنسا مؤكدة على عمق علاقات الصداقة بين البلدين.

ورحبت رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية بالروابط بين فرنسا والمملكة المتحدة منذ أكثر من قرن من أجل الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وقالت "معا سنمضي قدما وسندفع العالم إلى الأمام بشأن الحفاظ على البيئة".

بدوره، أشاد جيرارد لارشيه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، بهذه الزيارة التاريخية الملك تشارلز الثالث ، والتي يلقي كلمة خلالها أمام نواب مجلس الشيوخ الفرنسي، وهي سابقة لملك بريطاني، مؤكدا أن المملكة المتحدة فتحت الطريق أمام النظام البرلماني الحديث".

وأشار إلى أن "مصير المملكة المتحدة يظل مرتبطا بشكل وثيق بمصير قارة أوروبا، ولم يغير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي شيئا.

وكان الملك تشارلز قد أكد في كلمته على متانة العلاقات البريطانية الفرنسية وقال :"أتعهد ببذل كل ما في وسعي لتعزيز العلاقات بين المملكة المتحدة وفرنسا، فإن "إمكانياتنا معا غير محدودة"، مشيرا إلى ماوصفه بـ"التفاهم الودي" الفرنسي البريطاني الجديد، متمنيا أن يلتزم البلدين باتفاقية الاستدامة من أجل الاستجابة بشكل أكثر فعالية للظروف الطارئة التي تطرأ على العالم فيما يتعلق بالمناخ والتنوع البيولوجي.

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