الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"العربية للتنمية الزراعية" في السنغال لتحقيق الأمن الغذائي

بعثة من المنظمة
بعثة من المنظمة العربية للتنمية الزراعي

توجهت بعثة من المنظمة العربية للتنمية الزراعي لمتابعة تنفيذ مشروع "اعادة تأهيل مزرعة تول باي انياس " في منطقة طيبة انياسين بالسنغال الممول من طرف المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا ، وذلك في إطار التنمية الزراعية في القارة الإفريقية وتحقيق الأمن الغذائي.

التقت البعثة بممثلين عن السكان المستفيدين على ارض المشروع ، وتبين ان تنفيذ المشروع يسير بوتيرة مقبولة رغم بعض العقبات الموضوعية التي اعترضت سبيله في البداية ،وينتظر ان يتم استكمال اجراءات اختيار الشركات المنفذة لحفر الابار ،واقامة انظمة الري بالغمر وبالتنقيط ،وبناء المداجن ،وتعبيد الطريق داخل منطقة المشروع خلال الايام المقبلة لتباشر عملها .

وعقدت البعثة لقاءات مع وزارتي الاقتصاد والتخطيط والتعاون ،والمالية ،و في العاصمة السنغالية دكار ، وجرى تبادل الآراء حول التقدم الحاصل في تنفيذ المشروع وضرورة تذليل كل الصعاب من اجل تسريع وتيرة التنفيذ ،و تم التأكيد على ضرورة تضافر جهود كل الاطراف من حكومة ،ومستفيدين وممولين من اجل استكمال العمل في مكونات المشروع قبل الآجال القصوى المحددة لذلك وهي نهاية شهر مارس ٢٠٢٤ .

واستقبل الشيخ محمد الماحي انياس الخليفة العام للفيضة التجانية ،راعي المشروع ،البعثة معربا عن تقديره للدكتور سيدي ولد التاه ،رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا ،والبروفسور ابراهيم ادم احمد الدخيري ،المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية ، لاهتمامهما بالمشروع ، لافتا ان هناك بعض الجهات المانحه تتوجس بعض التخوف بالنسبة للمراحل الموالية ،اي مراحل الاستغلال الامثل لمنشاءات الانتاج من طرف السكان المستفيدين بعد انسحاب جهات التمويل في نهاية المشروع .

واكد الخليفة انه سيشرف بنفسه على مرحلة الانتاج حتى يحقق المشروع الاثر المنتظر على حياة السكان ،قائلا :" هو اقل الواجب عرفانا بالجميل للحكومة والمصرف والمنظمة التي اتاحت لهم هذه الفرصة الثمينة في تحقيق الامن الغذائي في المنطقة ".

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