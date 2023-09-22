إستمرار حملات إزالة البناء المخالف بالشرقية

وتطبيق القانون على المتعدين..

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

وتنفيذاً للتوجيهات، قامت رئاسة مركز ومدينة اولاد صقر بالتنسيق مع الوحدة المحلية بزور أبو الليل بإزالة تعدي على أملاك الآثار بعزبة أبوياسين التابعة لقرية راغب بمساحة 150 متر، حيث قام المواطنون بالبناء المخالف في أملاك الآثار، وتمت الإزالة في المهد باستخدام معدات مجلس المدينة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع الوحدة المحليه بسنهوت بإيقاف أعمال مخالفة عبارة عن حفرة على مساحة ١٣٠متر داخل الحيز العمرانى لإقامة مغسله داخل سور بقريه سنهوت باسم المواطن "ع. ط. ط" وتم رد الشئ لأصله وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وقامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالعباسة بإزالة سور على مساحة ٤٠ متر طولي بقرية العراقي، وتم إزالة تعدي علي مساحة ٦٤ متر عبارة عن مبني بالطوب الأحمر على أملاك الري بقرية منشأة العباسة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز أبو كبير بالوحدة المحلية ببني عياض تم إزالة سور طولي على مساحه 45 متر على الأرض الزراعية بناحية عزبة السروجي بجزيره الشيخ وتمت الازاله كليا و تسليم الأرض للجمعية الزراعيه وتطبيق القانون على المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر بإزاله تعدى بناء بدون ترخيص على مساحة 120 متر عباره عن مزرعة للدواجن مُقامة خارج الحيز العمراني بالوحدة المحلية بزور ابو الليل حيث تمت الإزالة في المهد على نفقة المخالف و رد الشي لأصله.

وفي مركز ههيا بالتنسيق مع الوحدة المحلية بشرشيمة تم إزالة سور بالدبش الأبيض و الأسمنت بناحيه عزبه الشيخ على مساحه 16 متر طولى بارتفاع 3 متر، وتم الازالة كلياً على نفقة المواطن الخاصة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، كلف اللواء أيمن فهمي رئيس مركز ومدينة ههيا، بشن حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة بمدخل قرية الشبراوين، بالإضافة إلى مراجعة وصيانة أعمدة الإنارة وترشيد إستهلاكها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ويأتي ذلك عقب جولته المفاجئة بمركز ههيا للاطمئنان على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ههيا حملة نظافة شاملة شملت مدخل قرية الشبراوين التابعة للوحدة المحلية بالمهدية، وكذلك رفع تراكمات القمامة من أمام المصالح الحكوميه وصيانة أعمدة الكهرباء وترشيد الإنارة بطريق بحر مويس الغربى والطريق الواصل بين قرية صبيح وطريق بحر مويس ومدخل قرية الشبراوين، فضلاً عن تهذيب وتسوية الطريق بالجليدر واللودر ورش المياه وتهيئته امام حركة السيارات والمارة.

وقدم الأهالي الشكر لمحافظ الشرقية وللجهاز التنفيذى للمتابعة الميدانية المستمرة على أرض الواقع للخدمات وتوجيه كافه الجهود لتحسينها وتقديم أفضل الخدمات إليهم.