تفاصيل ضبط كميات من اللحوم والدواجن الغير صالحة في البساتين

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط عدد من القضايا التموينية، حيث تم ضبط (المسئول عن ثلاجة مواد غذائية "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين) .

عثر بداخل الثلاجة على كمية من المواد الغذائية ( 875 كيلو جرام "لحوم" – 527 كيلو جرام "دواجن") جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

واستمرار للجهود الأمنية المبذولة ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على صاحب مصنع مواد غذائية حلوى المولد بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة الساحل لقيامه بتصنيع حلوى المولد مجهولة المصدر.

عثر بداخل المصنع على كمية من المواد الغذائية 8250 قطعة حلوى المولد مختلفة الأنواع، جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة



في واقعة آخرى تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (مسئول عن مصنع حلوى المولد - كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من "حلوى المولد" مجهولة المصدر،وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة..

عُثر بداخل المصنع على (2,865 طن خامات تصنيع "سكر، جوز هند، حمص، عسل جلوكوز، سمسم"- 2,338 طن حلوى المولد "منتج نهائى" وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها - أدوات تصنيع للتعبئة والتغليف).

بمواجهته إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات لتصنيع الحلوى بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

