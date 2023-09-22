التقي الدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وذلك خلال مشاركتهما في الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا على أهمية مشاركة روسيا في الجهد الرامي إلى الحفاظ على حل الدولتين، والإبقاء على مبادرة السلام العربية على الأجندة الدولية.

وصرح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام أن أبو الغيط ناقش مع لافروف سُبل تعزيز العلاقات العربية الروسية، في إطار التعاون القائم بين الجانبين والذي يجسده منتدى التعاون العربي الروسي المُزمع عقد دورته القادمة قبل نهاية العام.

أبو الغيط يلتقي بخارجية روسيا لدعم السلام في مجلس الأمم المتحدة

الفلسطينيون يعانون من مزايدات السياسيين

وقال أبو الغيط ان حكومة الاحتلال لا تكتفي بالحديث عن معارضتها علناً لحل الدولتين، وإنما تعمل كل يوم على تقويضه، وهي ترسخ واقع الأبارتايد لملايين ‎الفلسطينيين المقيمين علي أرضهم كمواطنين من الدرجة الثانية ، وانه على المجتمع الدولي تحمل مسئولية مواجهة قوة ‎الاحتلال والضغط عليها ودفعها للتوقف عن تصدير أزمتها السياسية للآخرين، لافتا ان الفلسطينيين يعانون من مزايدات السياسيين الإسرائيليين، ومنافساتهم لإظهار أكبر قدر من التطرف .

السودان يغرق في الاقتتال

واوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية ان السودان يمر بمنعطف خطير وتتزايد احتمالات غرقه في اقتتال شامل وربما انقسام. لافتا ان الجامعة العربية تدعو لمسار وطني شامل يعالج جذور الأزمة، ويحافظ على وحدة البلاد ومؤسساته، وفي مقدمتها القوات المسلحة.

وقال أبو الغيط في مجلس الأمن أن الدول العربية تسعي لدور قيادي يسهم في التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية استناداً لقرار ‎مجلس الأمن 2254، بما يعالج جذور الأزمة وتداعياتها على السوريين و دول الجوار المستقبلة لملايين اللاجئين، والمتأثرة بمشكلات انتشار المخدرات والإرهاب.

جرس انذار لليبيا لتوحيد الصفوف

‏وعن الأوضاع في ليبيا قال أبو الغيط : أتمني أن تكون الكارثة جرس إنذار يجمع الليبيين على كلمة سواء، ويوحد صفوفهم لتهيئة الظروف اللازمة لإجراء ‎الانتخابات في أقرب وقت.

وتناول الأمين العام الاوضاع في لبنان، موضحًا انه مازال استمرار الشغور الرئاسي والفراغ المؤسسي يثير القلق بشدة، لافتا انه يتعين إنهاء هذا الوضع عبر الحلول الوسط ومن دون إملاءات من أي طرف، مضيفا انه يصعب اغفال الأثر المتفاقم لأزمة اللاجئين الذين يستقبلهم هذا البلد الصغير ومساندته ضرورية.