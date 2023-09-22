مستشفيات الأزهر بأسيوط تستأصل ورما في مخ سيدة عمرها 48 عاما

تمتكنت مستشفيات جامعة الأزهر في أسيوط من إزالة ورم في الجزء الأمامي من المخ لامرأة تبلغ من العمر 48 عامًا.

وأعلنت كلية طب الأزهر في أسيوط في بيان لها: استمرارًا للإنجازات التي تحققها مستشفيات جامعة الأزهر في أسيوط وتحت إشراف الدكتور إبراهيم محمود شعلان، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفى، والدكتور شريف مطاوع، مدير المستشفى، وفي إطار التطوير المستمر الذي يشهده قسم جراحة المخ والأعصاب في مستشفى جامعة الأزهر في أسيوط، تم إجراء عملية جراحية لإزالة ورم في الجزء الأمامي من المخ لمريضة تعاني من صداع مزمن لا يستجيب للمسكنات.

تم تجهيز المريضة لإجراء العملية الجراحية، حيث تمت إزالة الورم بالكامل باستخدام جهاز مجهري في قسم جراحة المخ والأعصاب، وتم نقلها إلى وحدة العناية المركزة لمراقبة علاماتها الحيوية وهي في وعي تام.

وأضاف: تم إجراء كل ذلك تحت إشراف الأستاذ الدكتور عبد الباسط علي صالح، الذي يشغل منصب أستاذ ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، بالإضافة إلى الدكتور أحمد قشيشة، الذي يشغل منصب أستاذ جراحة المخ والأعصاب، والدكتور محمد سالم، الذي يشغل منصب أستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب، وغيرهم.

تمكنت مستشفيات الأزهر بأسيوط من استئصال ورم في المخ لسيدة تبلغ من العمر 48 عامًا

تمكنت مستشفيات الأزهر بأسيوط من استئصال ورم في المخ لسيدة تبلغ من العمر 48 عامًا