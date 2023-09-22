الصحة: حملة «100 يوم صحة» قدمت 33 مليون مجانية للمواطنين

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 33 مليونا و549 ألفا و815 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، وحتى مساء أمس الخميس 21 سبتمبر، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت منذ انطلاقها 992 ألفا و744 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة مليونين و545 ألفا و593 زيارة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ441 ألفا و755 طفلا، فيما قدمت الحملة مليونين و995 ألفا و60 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة منذ انطلاقها قدمت 235 ألفا و964 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و416 ألفا و916 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 157 ألفا و85 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ992 ألفا و961 مواطنا.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ مليون و261 ألفا و596 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 874 ألفا و591 مواطن.

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 5 ملايين، و802 ألف و469 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 5 ملايين و492 ألفا، و804 زيارات، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 11 مليون و128 ألفا و669 طفلا.

واستطرد «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 211 ألفا و578 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 4 ملايين و291 ألفا و212 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».