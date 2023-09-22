تفاصيل مقتل سيدة وإلقاء جثتها في ترعة بأسيوط

كشف ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، ملابسات ما ورد لقسم شرطة أول أسيوط، من العثور على جثة ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، بأحد المجرات المائية بالمنطقة.

تفاصيل مقتل سيدة وإلقائها في الصرف الصحي بأسيوط

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن مرتكب الحادث موظف متقاعد ومقيم بدائرة القسم. وبعد تقنين الإجراءات تم القبض عليه. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر انه كان مقترض مبالغ مالية من الضحية. وعندما ذهبت إلى مقر إقامته وطالبته بدفع مبالغ مالية.

ملابسات اكتشاف جثة سيدة بأسيوط

وهذا ما أثار غضبه، خاصة أنها بفضحه امام اهله والجيران، فقرر التخلص منها. وقام بجذبها واصطحبها بسيارته إلى الطريق الدائري بدائرة قسم اول اسيوط بجوار المجرى المائي المذكور. هاجمها بسكين وألقاها في النهر مما أدى إلى إصابتها.

ثم قام بإلقاء جثتها في المجري المائي المشار إليه وتم ضبط السيارة المستخدمة في الحادث.