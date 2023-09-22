التحقيق في واقعة القبض على صاحب محل أجهزة ريسيفر يفك الشفرات

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة القبض على صاحب محل بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة يقوم ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق بالمخالفة للقانون.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وتحريز المضبوطات.

وكانت قد كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك محل) بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق بالمخالفة للقانون

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل المشار إليه، وأمكن ضبطه وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (25 جهاز "ريسيفر" مجهزين لبث القنواتالفضائية المشفرة بدون ترخيص) ، وبمواجهته أقر بارتكاب المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى .