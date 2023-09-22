صحة اسيوط .. تنظيم قافلة طبية مجانية لمدة يومين بقرية الشنابلة بأبنوب

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، عن تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية الشنبلة التابعة لمركز ابنوب بمحافظة أسيوط، لمدة يومين متتاليين.

تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية الشنبلة بأبنوب

قال الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، إنه سيتم تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية الشنبلة التابعة لمركز ابنوب بمحافظة أسيوط، خلال فترتين متتاليتين. سنين. يومي السبت والأحد 23 و24 من الشهر الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، أنه تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بضمان حياة كريمة للمواطنين، خاصة في القرى والهجر المحرومة، وتم اتخاذ إجراءات شاملة، ويجري تنفيذ القوافل الطبية العلاجية، والتي تشمل إجراء المواطنين للفحوصات الطبية وإجراء التحاليل والعمليات المختلفة مجاناً ودون دفع أي شيء. ومقابل المال يتم تحويل الحالات المرضية إلى المستشفيات المركزية والعامة لاستكمال العلاج وإجراء التدخلات العلاجية والجراحية اللازمة إذا لزم الأمر.

ونوه إلى أنه تم خلال شهر سبتمبر الجاري تنظيم ست قوافل طبية في قرى الباقور والتضامن والعثمانية وقرى الجزيرة ودير طاسة وطاسة، كما ستنظم قوافل أخرى في قرى الباقور والتضامن والعثمانية. الشنبلة والمنشيلة الكبرى .