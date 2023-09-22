التوصيلة الأخيرة.. اعترافات المتهمون بقتل سائق ودفن جثته في مقابر الخليفة

اعترف مسجلان خطر تم القاء القبض عليهم بإرتكابهم واقعة قتل سائق تاكسي بالإشتراك مع عاطل والتخلص من جثة المجني عليه بدفنها في مقابر منطقة الخليفة ، حيق قاموا بإستدراج السائق بحجة توصليهم الي أحد المناطق وساقهم شيطانهم الي حيلة مريرة لسرق التاكسى من السائق وقتلوه ، وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف المستور حيث اشتبه قوة أمنية اثناء مرور المتهمون في كمين فتم ضبطهم واقروا بالواقعة اليشعة .

البداية عندما اشتبهت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة حال متابعتها للحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الخليفة في سيارة "أجرة" وباستبيان الأمر وبسؤال مستقليها (عاطلان "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة القسم) عن التراخيص أقرا بعملهما بورشة "ميكانيكا سيارات" وأنهما كانا فى سبيلهما لتجربتها عقب صيانتها.

أنهى المتهمون جريمتهم البشعة وأستولوا على سيارة ومتعغلقات الضحية وعادو وضحكاتهم تدوى ظن منهم أن جريمتهم لن تنكشف ، ولكن اللله عز وجل أرد أن يتنقم ويقتص منهم في الحال ، انكشف المستور وأثناء عودة الجناة من مكان الجريمة ويستقلون سيارة الضحية، عندما اشتبهت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة حال متابعتها للحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الخليفة في سيارة "أجرة" وباستبيان الأمر وبسؤال مستقليها (عاطلان "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة القسم) عن التراخيص أقرا بعملهما بورشة "ميكانيكا سيارات" وأنهما كانا فى سبيلهما لتجربتها عقب صيانتها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل لنجل الأخير وبسؤاله قرر بغياب والده الذى يعمل على السيارة كسائق وأن المضبوطات خاصة به، وبإعادة مُناقشة المتهمان اعترفا بأنهما اتفقا على استدراج أحد قائدي سيارات الأجرة بالاشتراك مع آخر (عاطل - مقيم بدائرة القسم "أمكن ضبطه") بقصد الاستيلاء على السيارة قيادته ومتعلقاته الشخصية.

حيث استقلوا السيارة صحبة المجني عليه وطلبوا منه توصيلهم للمنطقة سكنهم بدائرة قسم شرطة الخليفة، وفور وصولهم قاموا بالتعدي عليه حتى فارق الحياة، ثم قاموا بالحفر بمنطقة المقابر بدائرة القسم باستخدام (كوريك وفأس) ودفن جثته واستولوا على السيارة وبداخلها مُتعلقاته وأنهما كانا في سبيلهما لإخفاء السيارة لحين التصرف فيها بالبيع ، كما تم بإرشادهم العثور على جثة المجني عليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات