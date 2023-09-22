حملات مكثفة على الأسواق وتحرير 42 محضرًا باسيوطخلال حملات تموينية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة محمود نجار رئيس المركز حملة مكبرة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة لإحكام الرقابة عليها بنطاق المركز بالتنسيق مع إدارة تموين ديروط وبمشاركة محمد سليم أحمد ومحمود أنور ومحمود حسن من الرقابة التموينية ومحمد حسن التفتيش الفني .

وأسفرت الحملة عن تحرير 29 محضرًا تموينيًا متنوعًا حيث تم ضبط تجميع 14 شيكارة دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز ومحاضر تنوعت ما بين سكر ناقص الوزن وبدون فواتير وسجائر بدون فواتير وسجائر بأزيد من السعر وسلع غذائية مجهولة المصدر ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجمدات بدون بيانات وعدم الاعلان عن الأسعار وغش تجاري ومحاضر بالمخابز عدم نظافة أدوات العجن وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش ومواصفات ونظافة وتم تحرير المحاضر اللازمة.

وفي مركز القوصية شنت الوحدة المحلية تحت إشراف اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم والمخازن بدائرة المركز بالتنسيق مع إدارة التموين بالقوصية وكافة الجهات المعنية أسفرت عن تحرير 7 محاضر وضبط ٥٧ جركن زيت طعام بمخزن غير مرخص و٣٢ قاروصة سجائر مختلفة الأنواع و٣٧ كيلو لحمه مفرومه وكبده مجمده و٨ كيلو عين جمل وزبيب بدون بيانات وضبط ٣٦ كيلو مخ بالعظام مجهولة المصدر و٢٣ زجاجة تموين مدعم تم تحرير محاضر جنح بذلك.

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم حملة برئاسة مصطفى علي رئيس المركز علي اللحوم المعروضة بالأسواق بالتنسيق والتعاون مع إدارة تموين الغنايم والإدارة البيطرية بالمركز للتأكد من جودة وصلاحية اللحوم المعروضة للبيع للاستهلاك الآدمى وسلامة الأختام الموجودة عليها وأسفرت عن تحرير 6 محاضر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات.

محافظ أسيوط: حملات مكثفة على الأسواق وتحرير 42 محضرًا خلال حملات تموينية

محافظ أسيوط: حملات مكثفة على الأسواق وتحرير 42 محضرًا خلال حملات تموينية