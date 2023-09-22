محافظ الشرقية يأمر بتركيب عمود إنارة جديد بدلاً من المتهالك بقرية الفرايحة

حفاظاً علي سلامة المواطنين..

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، محمد السواح رئيس مركز ومدينة أولاد صقر، بتركيب عمود إناره جديد بدلاً من المتهالك بقرية الفرايحة التابعة لمركز ومدينة اولاد صقر، وذلك تفادياً لحوادث الصعق بالكهرباء وحفاظًا علي أرواح المواطنين.

وتنفيذآ لتعليمات محافظ الشرقية، توجهت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز أولاد صقر والوحدة المحلية بالفرايحة بالتنسيق مع هندسة كهرباء أولاد صقر لإحلال وتركيب عمود إنارة جديد بدلاً من المتهالك بقرية الفرايحة، وذلك استجابه لشكوى احد أهالي القرية من وجود عمود إنارة متهالك بسبب الصدأ مما يمثل خطرًا على أرواح المارة.

قدم الأهالي الشكر لمحافظ الشرقية وللجهاز التنفيذى لسرعة الإستجابة لشكواهم والعمل على حلها فى اسرع وقت.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بحصر أعمدة الإنارة المائلة واستبدال الأسلاك المتهالكة بأخرى أكثر أمناً ورفع نزلات الكهرباء المخالفة وتركيب العازل علي الأعمدة حفاظاً على اروح المواطنين.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعلن عن إقامة معارض "أهلاً مدارس"، بجميع مراكز ومدن المحافظة لعرض وبيع جميع المستلزمات والأدوات المدرسية، وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين، لتخفيف العبء والمعاناة على كاهل أولياء الأمور.

وأكد محافظ الشرقية، أن معارض "أهلاً مدارس" يضم المستلزمات الخاصة بالمدارس من أحذية وشنط وزي مدرسي وكراسات وأقلام وغيرها من الأمور التي يحتاجها الطلاب.

وأوضح محافظ الشرقية، أن الهدف من إقامة المعرض رفع المعاناة عن المواطنين ومحدودي الدخل والتصدي لجشع التجار وارتفاع الأسعار وتوفير أحتياجات الطلاب وأولياء الأمور من المستلزمات الدراسية بتخفيضات ما بين 20 إلى 30% عن المعروض بالسوق.

وجدير بالذكر أن الأجهزة التنفيذية بمراكز (الزقازيق - كفر صقر - أبو كبير - مشتول السوق - فاقوس - الحسينية - بلبيس - منشأة ابو عمر - منيا القمح)، قد أنتهت من أقامة معارض أهلاً مدارس لتوفير جميع المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الغرفة التجارية وكبار التجار وأصحاب المكتبات للمشاركة في معرض "أهلاً رمضان" بكل مركز ومدينة لسد احتياجات الطلاب من كشاكيل وكراسات وأقلام وغيرها من المستلزمات الدراسية بتخفيضات عن أسعار السوق وذلك لرفع المعاناه عن كاهل المواطن البسيط.