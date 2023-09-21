زلزال جديد يضرب كهرمان مرعش التركية بقوة 3.9 ريختر

ضرب زلزال بقوة 3.9 ريختر محافظة "كهرمان مرعش" التركية، حسبما أفادت إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد"، مساء اليوم الخميس.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال الذي وقع الساعة 20:17 بالتوقيت المحلي لـ تركيا في منطقة بازارجيك، كان بقوة 3.9 درجة علي مقياس ريختر.

مصدر الزلزال

وأشارت إلى أن مصدر الزلزال وقع على عمق 6.24 كيلومتر تحت سطح الأرض.

وأمس، حذر عالم الزلازل التركي، الدكتور أوفجون أحمد إركان، من وقوع زلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر في موجلا وزلزال بقوة 6.7 درجة في موش.

وأضاف إركان، أن هناك مقاطعات جديدة معرضة لخطر الزلازل الكبرى، مشيرا إلى أنه من المتوقع حدوث تسونامي أيضا في موجلا، التي لها ساحل على بحر إيجه.

وحذر عالم الزلازل التركي، من أن هناك إمكانية لحدوث تسونامي بعد وقوع زلازل قوية في جنوب بحر إيجة على سواحل موجلا.