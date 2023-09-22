الجيزة تعلن مواعيد تسليم المواطنين الحاجزين للمدافن الجاهزة بطريق الفيوم

تعلن محافظة الجيزة أن الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات بصدد تسليم المواطنين الحاجزين للمدافن الجاهزة بطريق الفيوم قطاع ( ب ) بجبانة" ١٣ " وجبانة " ١٤ " .

وتوضح محافظة الجيزة إلي جميع السادة الحاجزين بأن مكان التسليم بمدخل رقم ( ٥ ) بطريق مصر الفيوم بجوار المسجد الجديد

وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحآ مع البدء بتسليم الحاجزين بجبانة ( ١٣) خلال الفترة من ٢٠٢٣/٩/٢٤ وحتي ٢٠٢٣/١٠/١٢ طبقآ للمواعيد المحددة والكشف المرفق .

وتشير محافظة الجيزة أن يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٩/٢٤ سيتم تسليم الجبانة ١٣ فردي بلوكات ٣،١ والتربي المسئول محمد رجب أحمد حموده ، ويوم الأثنين الموافق ٢٠٢٣/٩/٢٥ سيتم تسليم الجبانة ١٣ زوجي بلوكات ٤،٢ والتربي المسئول أشرف صابر فضل محمد ، ويوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٩/٢٧ سيتم تسليم الحبانة ١٣ فردي بلوكات ٧،٥ والتربي المسئول محمد رجب أحمد حموده ،

ويوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١٠/١ سيتم تسليم الجبانة ١٣ زوجي بلوكات ٨،٦ والتربي المسئول أشرف صابر فضل محمد ، وتسليم الجبانة ١٣ فردي بلوكات ١١،٩ والتربي المسئول محمد رجب أحمد حموده ، ويوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢ سيتم تسليم الجبانة ١٣ زوجي بلوكات ١٢/١٠ والتربي المسئول أشرف صابر فضل محمد ، ويوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/١٠/٤ سيتم تسليم الجبانة ١٣ فردي بلوكات ١٥،١٣ والتربي المسئول محمود ياسين خميس سليمان ، ويوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١٠/٥ سيتم تسليم الجبانة ١٣ زوجي بلوكات ١٦،١٤ والتربي المسئول يحيي علاء علي محمد ، ويوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/١٠/٨ سيتم تسليم جبانة ١٣ فردي بلوكات ١٩،١٧ والتربي المسئول محمود ياسين خميس سليمان ، والاثنين الموافق ٢٠٢٣/١٠/٩ سيتم تسليم جبانة ١٣ زوجي بلوكات ٢٠،١٨ والتربي المسئول يحيي علاء علي محمد احمد ، ويوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/١٠/١١ سيتم تسليم جبانة ١٣ فردي بلوكات ٢٣،٢١ والتربي المسئول محمود ياسين خميس سليمان ، ويوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٢ سيتم تسليم جبانة 13 زوجي بلوكات ٢٤،٢٢ والتربي المسئول يحيي علاء علي محمد أحمد .

كما تشير محافظة الجيزة بأنه سيتم تسليم جبانه ١٤ خلال الفترة من ٢٠٢٣/١٠/١٥ وحتي ٢٠٢٣/١١/٢ كما موضح كالأتي :-

يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٥ سيتم تسليم جبانة ١٤ فردي بلوكات ٣،١ والتربي المسئول معاذ عبد الناصر ابو سريع ، ويوم الأثنين الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٦ سيتم تسليم جبانة ١٤ زوجي بلوكات ٤،٢ والتربي المسئول محمد بدر عبد الجواد ، ويوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٨ سيتم تسليم جبانة ١٤ فردي بلوكات ٧،٥ والتربي المسئول معاذ عبد الناصر ابو سريع ، ويوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٩ سيتم تسليم جبانة ١٤ زوجي بلوكات ٨،٦ والتربي المسئول محمد بدر عبد الجواد ، ويوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٢ سيتم تسليم جبانة ١٤ فردي بلوكات ١١،٩ والتربي المسئول معاذ عبد الناصر ابو سريع ، ويوم الأثنين الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٣ سيتم تسليم جبانة ١٤ زوجي بلوكات ١٢،١٠ والتربي المسئول محمد بدر عبد المقصود ، ويوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٥ سيتم تسليم جبانة رقم ١٤ فردي بلوكات ١٥،١٣ والتربي المسئول علي ربيع سيد حسن ، ويوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٦ سيتم تسليم جبانة ١٤ زوجي بلوكات ١٦،١٤ والتربي المسئول بدر عبد الجواد شلبي ، ويوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٩ سيتم تسليم جبانة١٤ فردي بلوكات ١٩،١٧ والتربي المسئول علي ربيع سيد حسن ، ويوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/١٠/٣٠ سيتم تسليم جبانة ١٤ زوجي بلوكات ٢٠،١٨ والتربي المسئول بدر عبد الجواد شلبي ، ويوم الأربعاء ٢٠٢٣/١١/١ سيتم تسليم جبانة ١٤ فردي بلوكات ٢٣،٢١ والتربي المسئول علي ربيع سيد حسن ، ويوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١١/٢ سيتم تسليم الجبانة ١٤ زوجي بلوكات ٢٤،٢٢ والتربي المسئول بدر عبد الجواد شلبي .

وتنوه محافظة الجيزة علي جميع السادة الحاجزين الإلتزام بالمواعيد المعلنة للتيسر علي القائمين علي التسليم مع الأخذ في الاعتبار في حال وجود عطلات رسمية سيتم ترحيل موعد التسليم لليوم التالي .

كما تنوه محافظة الجيزة أنه يتعين علي صاحب الشأن ضرورة أحضار المستندات الأتية :-

- صورة بطاقة رقم قومي سارية .

- أصول إيصالات سداد الأقساط بالبنك .

- ملف بلاستيك بكبسولة .

- قفل لغلق المدفن .