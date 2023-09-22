وزير الرياضة يتابع الحالة الصحية لبطل كمال الأجسام أشرف فولة

يتابع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي تطورات الحالة الصحية للاعب أشرف فولة بطل العالم السابق في كمال الأجسام والذي يمر بحالة مرضية.

وزير الشباب والرياضة يوجه بالأهتمام بحالة أشرف فولة

وفور تلقى الوزارة استغاثة متعلقة باللاعب أشرف فولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وجه الدكتور أشرف صبحي بسرعة التواصل مع اللاعب وإحالة الموضوع للجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين التى تواصلت مع اللاعب، وتبين أن اللاعب يعاني من فشل كلوي، ويحتاج إلى للعرض على أساتذة أمراض الكلى للتقييم ووضع الخطة العلاجية اللازمة تمهيداً لإجراء جراحة زراعة الكلى.

وتقرر خضوع حالة أشرف فولة للكشف والتقييم يوم الأحد المقبل من الدكتورة لمياء اسماعيل أستاذ ورئيس وحدة أمراض الكلى بجامعة الأزهر، كما تم التنسيق مع وحدة زراعة الكلى بمستشفى الشيخ زايد التخصصي يوم الثلاثاء المقبل للعرض على الدكتور محمد صلاح أستاذ جراحة الكلى للتقييم وعمل الفحوصات الطبية المطلوبة، تمهيداً لاستخراج قرار على نفقة الدولة بالجراحة المطلوبة.

وأكد أشرف صبحي أنّه يساند كل اللاعبين الرياضيين في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، خاصًة قدامى اللاعبين ، معربًا عن تمنياته بالشفاء العاجل للاعب، والعودة لأسرته فى القريب العاجل إن شاء الله.