مصير فينيسيوس من المشاركة في ديربي مدريد

علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن مشاركة البرازيلي فينيسيوس جونيور في ديربي مدريد المرتقب يوم الأحد، أمام أتلتيكو على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

تعرض فينيسيوس لإصابة عضلية، في المباراة التي فاز بها ريال مدريد 1-0 على سيلتا فيجو، يوم 25 أغسطس الماضي، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن غياب الجناح البرازيلي قد يصل إلى 6 أسابيع، أي أن عودته المتوقعة ستكون في أكتوبر المقبل، ولكن اللاعب يتعافى بشكل جيد، ومن الممكن أن يلتحق بالفريق في وقت مبكر عما هو محدد له.

فينيسيوس

ورد الإيطالي على سؤال حول فرص البرازيلي من المشاركة في مباراة الديربي: "من المؤكد أنه سيلعب يوم الأربعاء المقبل ضد لاس بالماس وسنرى ما إذا كان سيكون متاحا يوم الأحد أم لا".

وأضاف: "فينيسيوس من بين أفضل المهاجمين في العالم، إنه يصنع الفارق، معه لدينا شيء إضافي ذو قيمة."

ويتدرب فينيسيوس حاليًا بشكل منفرد على أرض الملعب، حيث بدأ لمس الكرة في المدينة الرياضية، وسيشارك في التمارين الجماعية وفي الحصص التدريبية المقبلة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد.

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد جاره أتلتيكو مدريد الأحد المقبل، في الجولة السادسة من الدوري الإسباني، قبل أن يستضيف لاس بالماس الأربعاء المقبل، في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وشارك فينيسيوس مع المرينجي في 3 مباريات بالدوري الإسباني هذا الموسم، وتمكن من تسجيل خلالهم هدفًا واحدًا.