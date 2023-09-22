مايا مرسي تستقبل المدير التنفيذي لشركة سنتامين العالمية لبحث سبل التعاون المشترك

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ،السيد مارتن هورجان الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين العالمية ، بحضور عمرو حسونة المدير الاقليمي لشركة سنتامين -مصر ، والوفد المرافق له، بهدف بحث سبل التعاون بين الجانبين.

أشارت الدكتورة مايا الى جهود المجلس في ملف تمكين المرأة، لاسيما محور التمكين الاقتصادى الذى يعد واحد من أهم محاور الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، ومن أهم أولويات المجلس لتمكينها من إقامة مشروعات تساعدها علي المساهمة بفاعليه في زيادة دخل الأسرة .

واستعرضت المشروعات التي يعمل عليها المجلس في جميع المحافظات وضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ، مشيرة الى دور الوحدات والمشاغل الإنتاجية التابعة للمجلس بمختلف المحافظات،فى تدريب السيدات والفتيات على العديد من الحرف والصناعات التى تمكنهن من اقامة مشروعات صغيرة ، علاوة على دور المجلس فى تنظيم والمشاركة فى معارض لعرض منتجات السيدات لمساعدتهن فى تسويقها .

كما تطرقت رئيسة المجلس إلي مبادرة نورة ضمن الإطار الوطني للاستثمار فى الفتيات فى مصر ، والذى يهدف إلى بناء وتعزيز قدرات الفتيات وتمكينهن من خلال التدريب، وبناء مهاراتهن الاجتماعية والصحية والاقتصادية، وتطرقت أيضًا الي مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي "تحويشة"ضمن برنامج الشمول المالي .

وقد أشاد السيد مارتين هورجان بجهود المجلس فى مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، كما أشاد بما لمسه فى مصر من استقرار أمني وتعليم عالي ومهارات هندسية متميزة ، والتي مكنت الشركة من إقامة المزيد من الاستثمارات بها، مؤكدا حرص الشركة علي إعطاء فرص العمالة والتوظيف للجنسين، حيث أن المصنع التابع للشركة بمدينة مرسي علم يضم نسبة كبيرة من الإناث اللاتي تعملن علي الآلات المختلفة وتشغلن مناصب متعددة في المجالات الفنية والادارية مشيداً بمهاراتهن، ومعربا عن أمله فى التعاون مع المجلس فى مجال التمكين الاقتصادي للمرأة.