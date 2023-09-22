الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أحدث تصوير جوي لمحطة سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشتيل.. فيديو

محطة قطارات بشتيل
محطة قطارات "بشتيل"

تنشر بوابة الوفد الإلكترونية أحدث تصوير جوى لمحطة سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة.

ويبحث العديد من الأشخاص عن موعد افتتاح محطة قطارات "بشتيل"، وهو ما كشف عنه قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، حيث أكد أن محطة قطار الصعيد تشمل 6 خطوط سكة حديد، والتي تعد عبارة عن رؤية حضارية عصرية وتحيي المنطقة بالكامل.

وقال وزير النقل، أنه مشروع تنموي كبير ومن المقرر أن يتم الافتتاح بعد 6 أسابيع وأن المحطة سوف تحصل على أفضل تصميم هندسي في 2023.

ولفت الوزير  إلى أن إنفاق 2 تريليون جنيه على قطاع النقل في 9 سنوات، مشيرًا إلى أنه أمر منطقي في ظل ما تم إنجازه.

وأضاف وزير النقل، أن سعر تذكرة الأتوبيس الترددي سيكون تنافسيا، وأنه لم يزيد عما كان يتحمله المواطن خلال استقلاله الميكروباصات، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحديد سعر الأتوبيس الترددي إلى الآن ويتم دراسة الموقف.

https://fb.watch/muYSGucCq9/?mibextid=Nif5oz
 

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