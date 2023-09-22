اتحاد كأس الخليج يعلن مسماه الجديد و يعلن موعد خليجي 26 بالكويت

أعلن اتحاد كأس الخليج اليوم الجمعة، عن مسماه الجديد في إجتماعه، معلناً موعد بطولة خليجي 26 المقرر إقامتها بالكويت.

تغير اسم اتحاد كأس الخليج

اعتمد المكتب التنفيذي في الاجتماع ذاته، مسماه الجديد (الاتحاد الخليجي لكرة القدم)، بدلا من اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم.

وناقش أعضاء المكتب التنفيذي المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم اعتماد موعد إقامة بطولة خليجي 26 في دولة الكويت في ديسمبر 2024، وكذلك تعديلات النظام الأساسي والهيكل التنظيمي للاتحاد.

وقد تم مناقشة استحداث بطولات جديدة للفئات السنية على أن يتم عمل دراسة من قبل لجنة المسابقات وذلك بعد التشاور مع الاتحادات الأعضاء لاختيار المواعيد المناسبة لإقامتها خلال الفترة القادمة.

وشهد الاجتماع تقريرا مقدما حول الزيارة الى دولة الكويت للاطلاع على جاهزية المنشآت الرياضية والفنادق لاستضافة خليجي 26.

و تم الاتفاق بموافاة الاتحاد الكويتي بتقرير اللجنة للاطلاع عليها والعمل على تنفيذها، وكذلك تكثيف الزيارات خلال الفترة القادمة لمتابعة سير الأعمال في مختلف المنشآت الرياضية، وعلى وجه الخصوص أعمال الإنشاء في استاد جابر مبارك الصباح (الصليبيخات).