بث مباشر..مشاهدة مباراة النصر والأهلي في كلاسيكو دوري روشن اليوم

يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة النصر وأهلي جدة بث مباشر في دوري روشن السعودي اليوم، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره فريق أهلي جدة مساء اليوم الجمعة على ملعب مارسول بارك في قمة الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للموسم الحالي 2023-2024.

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يواجه النصرنظيره فريق أهلي جدة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي والمقرر إذاعتها عبر قناة “ SSC HD ” بتعليق فارس عوض، على القناة الصوتية الأولى، ومدحت شلبي على القناة الصوتية الثانية.

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تشكيل النصر المتوقع

في حراسة المرمى: نواف العقيدي

في خط الدفاع: أليكس تيليس - إيميريك لابورت - محمد آل فتيل - سلطان الغنام

في خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - عبد الله الخيبري- عبد الرحمن غريب

في خط الهجوم: تاليسكا- ساديو ماني- كريستيانو رونالدو

تشكيل أهلي جدة المتوقع بكلاسيكو النصر

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: إزجيان أليوسكي - مريح ديميرال - روجر إيبانيز - علي مجرشي.

خط الوسط: فرانك كيسي - محمد المجحد- سان ماكسيمان - فيجا - رياض محرز.

خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو.