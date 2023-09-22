النصر وأهلي جدة..كلاسيكو سعودي بتعليق مصري

يستعد نادي النصر لمواجهة نظيره أهلي جدة مساء اليوم الجمعة في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.



وتنطلق مباراة الخليج والأخدود في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، فيما تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.



وقررت قناة "SSC " السعودية إسناد مهمة التعليق على المباراة للمعلق المصري مدحت شلبي.



ويدخل الفريق الكروي بنادي النصر الجولة الـ7 وهو يحتل المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 12 نقطة، جمعهم من الفوز في 4 لقاءات والهزيمة في مباراتين بإنطلاق المسابقة أمام التعاون ، الأتفاق.



على الجانب الأخر يحتل أهلي جدة المركز الخامس برصيد 15 نقطة بفارق 3 نقاط كاملة عن إتحاد جدة متصدر جدول الترتيب برصيد 18 نقطة.



ويدخل الفريقان مباراة الكلاسيكو اليوم من أجل تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط لمنافسة على قمة جدول ترتيب المسابقة.

