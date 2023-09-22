فيرمينو ومحرز على رأس تشكيل الأهلي المتوقع أمام النصر بكلاسيكو "روشن"

استقر الألماني ماتيس يايسله، المدير الفني لأهلي جدة، على التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام النصر في كلاسيكو الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، للموسم الحالي 2023-2024.

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يحل الفريق الكروي بنادي أهلي جدة ضيفًا ثقيلاً على نظيره فريق النصر على ملعب مارسول بارك بالعاصمة الرياض، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، فيما تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

من المتوقع أن يخوض يايسله المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: إزجيان أليوسكي - مريح ديميرال - روجر إيبانيز - علي مجرشي.

خط الوسط: فرانك كيسي - محمد المجحد- سان ماكسيمان - فيجا - رياض محرز.

خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو.

ىجدير بالذكر أن أهلي جدة يحتل المركز الخامس برصيد 15 نقطة، بفارق 3 نقاط كاملة عن اتحاد جدة، متصدر جدول الترتيب برصيد 18 نقطة.