الرئيس الصيني يستقبل نظيره السوري.. وإعلان عن شراكة استراتيجية

التقى الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الجمعة، بنظيره السوري بشار الأسد في مدينة هانغتشو بشرق البلاد، لتعزيز علاقات التعاون، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

ونقلت وسائل إعلام رسمية صينية عن شي إعلانه خلال اجتماع مع الأسد: "الصين وسوريا ستقيمان شراكة استراتيجية".

وأضاف: "الصين ترغب في العمل مع سوريا لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون"، مبرزا أن "تحسين العلاقات سيكون خطوة مهمة في تاريخ البلدين".

ووصل الرئيس السوري، الخميس، إلى الصين، بصحبة بزوجته أسماء الأسد، حيث سيشارك في افتتاح دورة الألعاب الآسيوية، السبت، مع شي جين بينغ وعدد من قادة الدول.

وهذه أول زيارة رسمية لبشار الأسد إلى هذا البلد في غضون عشرين عاما تقريبا.

قفزة جديدة في تاريخ العلاقات بين الصين وسوريا

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد، أن زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى الصين تمثل "قفزة جديدة" في تاريخ العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن الوضع الدولي تغير كثيرًا، وأصبح للصين دور بارز على مختلف المستويات.

وقال المقداد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الجمعة، إن العلاقات بين البلدين متطورة جدا، وهذه الزيارة ستكون قفزة جديدة في تاريخ العلاقات، سواء من خلال الدعم الذي تقدمه الصين لسوريا، أو الدعم الذي تقدمه سوريا للصين، من خلال إيمانها بصين واحدة، ودعمها لكل المبادرات التي تقدم بها الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال السنوات الماضية.

وأشار المقداد، إلى أن الصين تقوم بدور كبير لصالح البشرية، وتقدمت بالكثير من المبادرات في هذا المجال، لم تكن أولها مبادرة الحزام والطريق، وإنما كانت هناك مبادرات تتعلق بالأمن الدولي والحضارة الإنسانية، وبالنمو الاقتصادي.

وعن الدور الذي لعبته الصين في تعزيز السلام والتنمية في الشرق الأوسط، قال المقداد - "إننا نعتمد على الصين ودورها لأنها لا مصالح مباشرة لها"، مضيفا أن "الصين نجحت لأنها تتبع سياسة مستقلة، وسياسة محايدة، وهي تتمتع بثقة كل الأطراف لذلك نجحت، ونحن نتطلع ونثق بأن الصين ستقوم بأدوار في مناطق نزاعات مختلفة في العالم.

وبين المقداد، أن العلاقات الصينية العربية تقوم على المنفعة المشتركة، مؤكدا أن بلاده تدعم أطر التعاون العربي الصيني، معربا عن تفاؤله بمستقبل العلاقات بين الدول العربية والصين.

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