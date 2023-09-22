تعادل الهلال يثير غضب الجماهير.. وخيسوس في مرمى الانتقادات

تعرض البرتغالي جورجي خيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، لهجوم شديد من جماهير الزعيم بعد التعادل مع ضمك، مساء الخميس، في الدوري السعودي للمحترفين.

وتعادل الهلال أمام ضمك في الجولة السابعة من الدوري السعودي، بعد أيام من تعادله مخيب للآمال، أمام نافاخور الأوزبكي بدوري أبطال آسيا بنتيجة 1-1.

ليستغل فريق الاتحاد تعثر الهلال، ويقفز إلى صدارة الدوري السعودي، برصيد 18 نقط بفرق نقطه عن الزعيم الآسيوي.

جماهير الهلال تطالب بطرد خيسوس

وساهم هذا التعثر في خلق حالة من الغضب لدى جماهير نادي الهلال في المدرجات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلقت جماهير الهلال صيحات الاستهجان على خيسوس بعد نهاية المباراة أثناء توجهها إلى غرفة تبديل الملابس.

خيسوس

ويرى أحد المشجعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن إدارة الهلال هي المسؤولة عن هذه الإخفاقات بسبب استمرار خيسوس في منصبه وعدم التعلم من أخطاء الماضي فيما يتعلق بالصبر على المدربين.

ويبدو أن الأمر لم يتوقف عند الجماهير فقط، بل أصبحت العلاقة مع اللاعبين متوترة، حيث انتشر فيديو للمحترف الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وهو غاضب من تعليمات خيسوس.

وطلب المدرب من اللاعب التوقف عن التقدم، وذلك الأمر الذي أثار غضب سافيتش، قبل أن يتجاهل البرازيلي نيمار دا سيلفا تعليمات المدرب في فيديو آخر.