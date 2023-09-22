التحفظ علي نصف طن زبيب مجهول المصدر بدمياط

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط برئاسة المحاسب علي الغزاوي وكيل الوزاره بعدة حملات بالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء بنطاق مدينة دمياط ومركزى فارسكور وكفر سعد أسفرت عن ضبط عدد 251محضر تموينى خلال أسبوع من الفتره من 14/9/2023حتى 21/9/2023 وتم التحفظ على عدد 50كرتونة زبيب زنة 10كجم بإجمالي 500كجم مجهول المصدر وبدون بيانات تدل على تاريخ إنتاجه أو صلاحيته بأحد مطاعم الكشرى بمدينة دمياط مخالف للقرار 113لسنة 94 تحرر عنها المحضر رقم ١١٨١٢ جنح قسم ثان دمياط

وتم تحرير عدد 10محاضر إعلان وإدارة أوكازيون وهمى بدون تصريح وإجمالى المحلات المشاركه فى موسم الأوكازيون الصيفى والمعتمدة عدد ٧٥ محل وشركة وتحرر عدد ١٧ محضر مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات فى المخابز البلديه المدعمه يستحق عنها فروق أسعار لصالح هيئة السلع التموينية تقدر بمبلغ ٢٤٠ الف جنيه مع توجيه إنذار بالايقاف للمسؤلين عنها فى حالة التكرار ..مع عدد ١٣٣ محضر مخالفة عدم إعلان عن الاسعار فى مكان ظاهر للجمهور بالمحلات العامه وكذلك مخالفة عدم تدوين سعر البيع على عبوات التداول ..مع ٦٨ محضر مخالفة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها وعدم حمل شهادة صحيه تؤكد خلو حاملها من الأمراض المعديه وعدد ٥ محضر غش تجارى لعرض سلع غير مطابقة للمواصفات بحسب ماورد بتقارير المعمل المختص بالتحليل بالإضافة إلى عدد ٤محضر اخفاء مخازن تابعة للمحل وعدم الاعلان عنها .فضلا على ٩ محضر تعبئة وتغليف مواد غذائية فى أكياس سوداء أو ورق مطبوعات محظور تداولها لخطورتها على صحة المواطنين وتم العرض على النيابة العامة للتصرف على ذمة المحاضر الخاصه

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وذلك بتكثيف الرقابة علي الأسواق والمحلات العامة لضبط المخالفات وضمان جودة السلع والمنتجات المعروضة للبيع للمواطنين