رحلة البحث عن المساخيط ..تنهي حياة شقيقين بالخانكة|صور

لقي شقيقين مصرعهما في منطقة الجبل الأصفر دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار، وذلك بسبب حدوث هبوط أرضي بالعقار المكون من 5 طوابق نتيجة التنقيب والبحث عن آثار، جرى نقل الجثتين لمشرحة المستشفى والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وطلب معاينة محل الواقعة.

رحلة البحث عن المساخيط ..تنهي حياة شقيقين بالخانكة

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع شخصين داخل منزل مكون من 5 طوابق خلال التنقيب عن الآثار، بـشارع مستشفى الحياة التابع لمنطقة الجبل الأصفر في محافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين وفاة كل من "سلامة ف ي"، 37 سنة، و"مشهور ف ي"، 46 سنة، وجرى نقلهما للمستشفى بمحافظة القليوبية، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

صورة من موقع الحادث



وفي وقت مسبق ،تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط المتهمين بقتل سائق تروسيكل بدائرة قسم شرطة أول العبور، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 متهمين، حيث تعدوا عليه بالضرب بسبب الخلاف على سرقة أحد أغطية الصرف الصحي، وفروا هاربين، إلى أن تم ضبطهم وضبط السيدة التى اشترت منهم الغطاء.



وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين الـ4 بالواقعة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتكليف أحد المهندسين الفنيين بفحص الدراجات البخارية المضبوطة مع الاستمرار في التحفظ عليها، وطلب إفادة من جهاز مدينة العبور بما إذا كان الغطاء المستولى عليه خاص بهم من عدمه.

وكانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العبور، يفيد ورود بلاغ من موظف بالمعاش، يفيد تعدى 3 أشخاص مجهولين على نجله بالضرب وإحداث إصابته التى أدت إلى وفاته أثناء تقديم العلاج له بمستشفى السلام بالقاهرة.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين تعدى 3 أشخاص مجهولين بالضرب على المجنى عليه "أحمد ج ع"، 37 سنة، سائق تروسيكل، وسرقة مركبة التروسيكل منه، وتم نقله على الفور لمستشفى السلام بالقاهرة، حيث تبين إصابته بنزيف بالبطن وكسور متفرقة بالجسم، وتوفى أثناء محاولة إسعافه.



وكشفت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة 3 متهمين، منهم اثنين لهم معلومات جنائية، وسبق اتهامهم بعدد من القضايا، حيث تبين إن تفاصيل الواقعة بسبب نشوب خلاف فيما بينهم وبين المجني عليه على حصيلة سرقة أحد أغطية الصرف الصحي بالعبور، وتعدوا عليه بالضرب وفروا هاربين، حيث قاموا بعد ذلك ببيع الغطاء لعميلة سيئة النية.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين جميعا، وأرشدت المتهمة الأخيرة عن مكان الغطاء وتم التحفظ عليه، وكذلك ضبط مركبة التروسيكل المستخدمة بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.