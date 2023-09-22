أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 22-9-2023

سجلت أسعار الذهب في الإمارات، حالة من الاستقرار النبسي خلال تعاملات اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا عند 209.50 درهم داخل أسواق الصاغة الإماراتية.

أسعار الذهب اليوم في الإمارات

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 239.25 درهما إماراتيا.

سعر الذهب عيار 21

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 209.50 درهم إماراتي.

سعر الذهب عيار 18

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 179.50 درهم إماراتي.

سعر الذهب عيار 14

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 139.50 درهم إماراتي.

سعر الجنيه الذهب في الإمارات

كما سجل سعر جنيه الذهب اليوم نحو 1،676 درهمًا.

وتراجعت أسعار الذهب لأدنى مستوى حيث سجل 1950 دولار للأوقية أمس الخميس، مع ارتفاع الدولار والسندات الأمريكية بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية وجود ارتفاع آخر في أسعار الفائدة هذا العام.

وأعلن جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأربعاء الماضي، عن استعداد مسؤولي السياسة النقدية لزيادة أسعار الفائدة في حال كانت الظروف تدعم ذلك، وأشار إلى أنهم سيواصلون عقد اجتماعات متتالية لمتابعة الوضع الاقتصادي واتخاذ القرارات بناءً على البيانات المتاحة.

وتراجعت أمس العقود الآجلة للذهب بقوة إلى 1947 دولار للأوقية وبنسبة 1%، فيما هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.17% إلى 1927 دولار للأوقية، وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.35% إلى 105.142 نقطة.

أسعار الذهب العالمي

شهدت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 22 سبتمبر، على الرغم من ضغوط قوة الدولار وصعود عوائد سندات الخزانة الأميركية، فيما يعكف المستثمرون على تقييم قرارات بنوك مركزية كبرى بالتمسك بأسعار الفائدة المرتفعة.

أعلنت البنوك المركزية في أكبر اقتصادات بالعالم تمسكها بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة طالما كان هذا ضروريا لكبح التضخم.

وقال إيليا سبيفاك رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في تيستيلايف "نظرت الأسواق إلى البنوك المركزية وقالت إنكم لم تمتنعوا الآن عن رفع أسعار الفائدة لأنه تم التغلب على التضخم، وإنما لأنكم قلقون من أن النمو العالمي على وشك التوقف".