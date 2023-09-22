أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

استقرت أسعار المشغولات الذهبية فى بداية التعاملات، اليوم الجمعة 22 سبتمبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة بنحو 10 جنيهات، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 2235 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

ما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر:

استقرت أسعار الذهب ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2235 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2554 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2341 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 1916 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1490 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر1277 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 958 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 17880 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1946 دولارًا للأوقية