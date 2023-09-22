الذهب يرتفع ويتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

شهدت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 22 سبتمبر، على الرغم من ضغوط قوة الدولار وصعود عوائد سندات الخزانة الأميركية، فيما يعكف المستثمرون على تقييم قرارات بنوك مركزية كبرى بالتمسك بأسعار الفائدة المرتفعة.

أعلنت البنوك المركزية في أكبر اقتصادات بالعالم تمسكها بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة طالما كان هذا ضروريا لكبح التضخم.

وقال إيليا سبيفاك رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في تيستيلايف "نظرت الأسواق إلى البنوك المركزية وقالت إنكم لم تمتنعوا الآن عن رفع أسعار الفائدة لأنه تم التغلب على التضخم، وإنما لأنكم قلقون من أن النمو العالمي على وشك التوقف".

وتابع "هناك شعور قوي للغاية بأن النمو العالمي لم يعد قادرا على الصمود".

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في ستة أشهر وسط توقعات ببقاء أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مرتفعة لفترة أطول، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى في 16 عاما.

وعادة ما يشتري المستثمرون الذهب كوسيلة للتحوط في أوقات الضبابية الاقتصادية، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤثر على أسعار السبائك التي لا تدر عوائد ويتم تسعيرها بالدولار.

وتتوقع الأسواق بنسبة 45 بالمئة أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام. التغير في الأسعار

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1923.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 0350 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل الخميس أكبر انخفاض يومي منذ الخامس من سبتمبر. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب أيضا 0.2 بالمئة إلى 1943.10 دولار.

ويتجه المعدن الأصفر لتسجيل مكاسب أسبوعية طفيفة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.47 دولار للأونصة، وتتجه لتسجيل أفضل أداء في أربعة أسابيع.

وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 925.77 دولارا، وقفز البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1272.85 دولار للأونصة.

أسعار الذهب في مصر:

استقرت أسعار الذهب ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2235 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2554 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2341 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 1916 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1490 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر1277 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 958 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 17880 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1946 دولارًا للأوقية