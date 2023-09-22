نجم ليفربول الجديد يخطف الأضواء من محمد صلاح

نجح المجري دومينيك سوبوسلاي، لاعب ليفربول الإنجليزي الجديد، لخطف أضواء من النجم المصري محمد صلاح.

وانضم سوبوسلاي إلى ليفربول، قادما من ريد بول لايبزيج الألماني، في صيف 2023 مقابل 60 مليون جنيه إسترليني وعقد مدته 5 سنوات.

وذكرت صحيفة ليفربول البريطانية، في تقرير لها أن مبيعات القميص رقم 8 الذي يرتديه سوبوسلاي، تفوقت على قميص صلاح رقم 11 في المبيعات عبر المتاجر الرسمية للنادي، خلال الفترة من 29 مايو إلى 10 سبتمبر.

سوبوسلاي

ليتراجع صلاح إلى المركز الثاني، ويليه الأرجنتيني ألكسيس ماك اليستر، الذي وصل مؤخرا أيضا هذا الصيف قادما من برايتون الإنجليزي، ثم ترينت ألكسندر أرنولد وداروين نونيز في المركزين الرابع والخامس.

وفي المراكز من السادس إلى العاشر تواجد الكولومبي لويس دياز والحارس البرازيلي أليسون بيكر، ثم الثنائي الهولندي فيرجيل فان دايك وكودي جاكوبو، وأخيرًا آندي روبرتسون.

وحصل اللاعب المجري، على جائزة أفضل لاعب لشهر أغسطس في ليفربول خلال الاستفتاء الرسمي للنادي، متفوقا على نجوم الفريق القدامى، ويليه حارس المرمى أليسون بيكر والمهاجم داروين نونيز.

وشارك سوبوسلاي في مباريات ليفربول، الخمس الكاملة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، وسجل هدفًا وحيدًا أمام أستون فيلا، جاء بعد 3 دقائق في فوز فريق المدرب الألماني يورجن كلوب 3-0.