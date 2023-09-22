الاحتلال الإسرائيلي يفرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وغزة

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنه تقرر فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وغلق المعابر مع قطاع غزة لمدة يومين تزامنا مع "عيد الغفران".

وذكر المتحدث أفيخاي أدرعي في حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن الإغلاق سيبدأ منتصف ليل السبت-الأحد وسينتهي في منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء "وفقًا لتقييم الأوضاع".

وأشار أدرعي إلى أن من المقرر السماح "بمرور حالات إنسانية وطبية واستثنائية" خلال فترة الإغلاق بعد الحصول على الموافقة.

ومساء يوم الخميس 14 سبتمبر الجاري، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأنه سيتم فرض إغلاق شامل على منطقة الضفة الغربية، وسيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة خلال أيام عيد رأس السنة العبرية، وذلك «بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي».

كما يغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة لمناسبة "عيد العرش" لمدة ثمانية أيام كاملة، تبدأ ليلة الخميس-الجمعة 29 حتى ليل السبت- الأحد الموافق 7 أكتوبر المقبل.

ويتزامن الإغلاق مع انتهاكات كبيرة تمارسها قوات الاحتلال من فرض الحصار، وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز، وإعاقة وصول المواطنين إلى الأماكن المقدسة.

نزوح 1100 فلسطيني من الضفة الغربية

وفي وقت سابق من اليوم، أظهر تقرير للأمم المتحدة، أن أكثر من 1100 فلسطيني نزحوا من مناطق سكنهم في الضفة الغربية، بسبب هجمات المستوطنين الإسرائيليين منذ عام 2022.

وقال التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية "أوتشا": "إن هؤلاء الفلسطينيين نزحوا إلى المدن أو المناطق الريفية الأخرى التي يعتبرونها أكثر أماناً".

وبحسب التقرير كان معظم هؤلاء النازحين في محافظات رام الله ونابلس والخليل، التي تضم أيضًا أكبر عدد من البؤر الاستيطانية الإسرائيلية.

وتم تهجير 4 مجتمعات للرعاة الفلسطينيين بالكامل وهي الآن فارغة، فيما في 6 مجتمعات أخرى، غادر أكثر من 50% من السكان منذ عام 2022 وفي 7 مجتمعات إضافية غادر أكثر من 25% من المجتمع.

ورصد التقرير تزايد عنف المستوطنين في جميع أنحاء الضفة الغربية خلال السنوات الماضية، بحيث وقعت ثلاث حوادث متعلقة بالمستوطنين يومياً خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 مقارنة بمتوسط حادثين يومياً في عام 2022، وواحد يوميًا في العام السابق عليه.

وذكر أن هذا هو أعلى معدل يومي للحوادث المتعلقة بالمستوطنين والتي تؤثر على الفلسطينيين منذ أن بدأت الأمم المتحدة في تسجيل هذه البيانات في عام .2006

وأفاد التقرير أن حوالي 93% من التجمعات الفلسطينية بارتفاع وتيرة عنف المستوطنين، وأفاد 90% بأن شدة عنف المستوطنين زادت منذ بداية عام 2022.

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