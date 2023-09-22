رونالدو يقتحم عالم المصارعة

يستعد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، لحضور منافسات المصارعة العالمية WWE والتي ستقام في السعودية.

وسلطت صحيفة آس الإسبانية في تقرير لها أن منظمة WWE ترغب في استضافة كريستيانو رونالدو كضيف في النزال الذي سيقام في المملكة يوم 4 نوفمبر المقبل.

رونالدو

وبحسب المصدر فإن الهداف التاريخي للبرتغال سيحصل على مبلغ مالي ضخم إذا وافق على الظهور إلى جانب أسطورة المصارعة الأمريكية جون سينا.

وظهر سينا مؤخرا في فيديو ترويجي للحدث الذي سيقام بعد أقل من شهرين في المملكة العربية السعودية.

وفي حالة مشاركة رونالدو، فإن الهداف التاريخي لريال مدريد، لن يكون أول لاعب كرة قدم يشارك في WWE، حيث سبقه وين روني، زميله السابق في مانشستر يونايتد، في عام 2015.

روني

وسبق أن شارك جرانت هولت مهاجم نورويتش سيتي السابق، وأديبايو أكينفينوا لاعب ويكومبي واندررز، والحارس الألماني تيم فيزا لاعب فيردر بريمن، في بطولة WWE في وقت سابق.

وانضم رونالدو إلى فريق النصر في شتاء 2023 بعد انتهاء عقده المتبادل مع مانشستر يونايتد بسبب خلافات مع الجهاز الفني بقيادة المدرب الهولندي إيريك تين هاج.