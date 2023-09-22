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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إنطلاق حملة سند شباب الصعيد بعنوان « داعمون ياشباب مصر » بالمنيا

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

أطلقت وزارة الشباب والرياضة ، أولي فعاليات حملة " داعمون ياشباب مصر " ومديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ، الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية .

ومكتب مساعد ومعاون الوزير للسياسات بالوزارة ، بالتعاون مع الكيان الشبابي سند شباب الصعيد ، وذلك بقاعة جراند حياة بنادى الطيران بالمنيا الجديده ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ، وتوجيهاته المستدامة بتبني العديد من المبادرات والبرامج ذات الصلة بتعزيز المشاركة السياسية للشباب وتعزيز دورهم كقوة إيجابية في المجتمع .

 

 

 

جاء ذلك بحضور الدكتور مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، الدكتور محمد حمدي معاون وكيل الوزارة ، الدكتور شريف البغدادى متابع قطاع جنوب ، والدكتور محمد سمير إدارة شباب ابوقرقاص ،الاستاذ محمود نصر منسق الكيان بالمنيا .

 

 

 

تحدث المشاركون في اللقاء الأول ، حول حث الشباب على المشاركة السياسية ، وبناء الوعي وعمل حملات طرق الأبواب ، إلى جانب عرض إنجازات الدولة المصرية ، للتعرف على كم الإنجازات التي تتم على أرض الواقع ، وذلك وفقاً لرؤية مصر 2030 ، فقد قدم مجلس حكماء سند شباب الصعيد بالمنيا والهيئة الإستشارية  للكيان العديد من الأفكار والاطروحات وما يقوم به سند شباب الصعيد على الأرض .

 

 

 

واستمعوا إلى أفكار الشباب وأعضاء الكيان ومنسقي اللجان ونوابهم ، وتم عرض فيديو لإنجازات الدولة المصرية ، ووزارة الشباب والرياضة ، وقد نقل الدكتور محمد حمدي نائب رئيس الكيان شكر وتقدير الدكتور عبد المنعم ابو جبل رئيس الكيان ، وقد تم وضع مجموعة من التوصيات والأفكار التى تم طرحها من خلال اراء المشاركين ، والتى بلغ عددهم ما يقارب  ٥٠٠ شابا وفتاه من كافة مراكز المحافظة .

 

 

 

الجدير بالذكر أن كيان سند شباب الصعيد هو أحد الكيانات التى تعمل تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة ،ولديه العديد من الأنشطة والفعاليات ، ويُذكر أن  توصيات قمتي شباب الصعيد  التي نظمتهما وزارة الشباب والرياضة خلال شهري يناير وسبتمبر ٢٠٢٣ ،  جاءت نحو إطلاق حملة  « داعمون ياشباب مصر» بمحافظات الجمهورية ، بهدف تعزيز دور الشباب في المشاركة السياسية ودعم الدولة المصرية.

الجريدة الورقية