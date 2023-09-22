إنطلاق حملة سند شباب الصعيد بعنوان « داعمون ياشباب مصر » بالمنيا

أطلقت وزارة الشباب والرياضة ، أولي فعاليات حملة " داعمون ياشباب مصر " ومديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ، الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية .

ومكتب مساعد ومعاون الوزير للسياسات بالوزارة ، بالتعاون مع الكيان الشبابي سند شباب الصعيد ، وذلك بقاعة جراند حياة بنادى الطيران بالمنيا الجديده ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ، وتوجيهاته المستدامة بتبني العديد من المبادرات والبرامج ذات الصلة بتعزيز المشاركة السياسية للشباب وتعزيز دورهم كقوة إيجابية في المجتمع .

جاء ذلك بحضور الدكتور مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، الدكتور محمد حمدي معاون وكيل الوزارة ، الدكتور شريف البغدادى متابع قطاع جنوب ، والدكتور محمد سمير إدارة شباب ابوقرقاص ،الاستاذ محمود نصر منسق الكيان بالمنيا .

تحدث المشاركون في اللقاء الأول ، حول حث الشباب على المشاركة السياسية ، وبناء الوعي وعمل حملات طرق الأبواب ، إلى جانب عرض إنجازات الدولة المصرية ، للتعرف على كم الإنجازات التي تتم على أرض الواقع ، وذلك وفقاً لرؤية مصر 2030 ، فقد قدم مجلس حكماء سند شباب الصعيد بالمنيا والهيئة الإستشارية للكيان العديد من الأفكار والاطروحات وما يقوم به سند شباب الصعيد على الأرض .

واستمعوا إلى أفكار الشباب وأعضاء الكيان ومنسقي اللجان ونوابهم ، وتم عرض فيديو لإنجازات الدولة المصرية ، ووزارة الشباب والرياضة ، وقد نقل الدكتور محمد حمدي نائب رئيس الكيان شكر وتقدير الدكتور عبد المنعم ابو جبل رئيس الكيان ، وقد تم وضع مجموعة من التوصيات والأفكار التى تم طرحها من خلال اراء المشاركين ، والتى بلغ عددهم ما يقارب ٥٠٠ شابا وفتاه من كافة مراكز المحافظة .

الجدير بالذكر أن كيان سند شباب الصعيد هو أحد الكيانات التى تعمل تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة ،ولديه العديد من الأنشطة والفعاليات ، ويُذكر أن توصيات قمتي شباب الصعيد التي نظمتهما وزارة الشباب والرياضة خلال شهري يناير وسبتمبر ٢٠٢٣ ، جاءت نحو إطلاق حملة « داعمون ياشباب مصر» بمحافظات الجمهورية ، بهدف تعزيز دور الشباب في المشاركة السياسية ودعم الدولة المصرية.