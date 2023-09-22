كلوب يدخل تاريخ ليفربول برقم قياسي جديد.. وصلاح يلحق بهنري

قاد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، الريدز لتحقيق الفوز في المباراة الافتتاحية بالدوري الأوروبي، على نادي لاسك لينز النمساوي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

استضاف نادي لاسك فريق ليفربول، على ملعب رايفيسين أرينا بالنمسا، في الجولة الأولى من دور المجموعات بالدوري الأوروبي لموسم 2023-2024.

وبحسب الموقع الرسمي للفريق، أصبح كلوب أول مدرب في تاريخ النادي يصل إلى 50 انتصارًا في المسابقات الأوروبية، متجاوزًا رافا بينيتيز، المتوج بدوري أبطال أوروبا 2005، الذي حقق 49 انتصارًا.

كلوب

وكان ليفربول متأخرًا اليوم بهدف في الشوط الأول، قبل أن يعود في الشوط الثاني ويحقق ريمونتادا، لتنتهي المباراة بنتيجة 3-1.

وعلى الرغم من أن محمد صلاح شارك بديلاً في المباراة، إلا أنه تمكن من ترك بصمته بتسجيل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 88.

بعد أن تلقى تمريرة خاصة من داروين نونيز داخل منطقة الجزاء، قام بمراوغة مدافع لاسك وقام بتسديد كرة أرضية، مرت من أسفل قدمي حارس مرمى الفريق النمساوي واجتازت الشباك.

محمد صلاح

وبهدف محمد صلاح في مرمى الفريق النمساوي، عادل اللاعب المصري الرقم القياسي المسجل باسم تييري هنري مع آرسنال، كأكثر لاعب تسجيلًا لنادٍ إنجليزي في البطولات الأوروبية، حيث سجل كلاهما 42 هدفًا في مختلف البطولات الأوروبية، متجاوزًا النجم الإنجليزي ستيفن جيرارد، الذي لديه 41 هدفًا.

وتعد هذه المباراة الـ 12 على التوالي، في جميع المسابقات التي تشهد مساهمة الفرعون المصري في التهديف، سواء بالتسجيل، أو التمريرة الحاسمة.

وبانتصار الأمس، واصل ليفربول سجله المميز، بعدم الخسارة في دور المجموعات للمباراة الـ 17 على التوالي.

وعاد ليفربول للمشاركة في الدوري الأوروبي، مرة أخرى منذ موسم 2015-2016، الذي شهد خسارته في النهائي أمام إشبيلية الإسباني بنتيجة 1-3.