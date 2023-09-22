اليوم.. عروض ندوات في اليوم الأول من مهرجان الغردقة لسينما الشباب

ينظم مهرجان الغردقة لسينما الشباب، اليوم الجمعة، عددا من العروض والندوات علي ضمن فعاليات اليوم الأول لدورته الأولي.

تبدأ فعاليات اليوم بعقد ماستر كلاس للفنان هاني سلامة، بقاعة الندوات، وذلك في إطار تكريمه في الدورة الأولى من المهرجان، ويدير الندوة الكاتب الصحفي احمد الجزار.

ومن 12 إلي 1:30 ندوة "نجوم يوسف شاهين' ، ويشارك فيها الفنانين، حسين فهمي، هاني سلامة، بحضور صفية العمري، أحمد وفيق. والمنتج جابي خوري، ويديرها الناقد خالد محمود.

كما تشهد فعاليات اليوم الأول للمهرجان، عدة عروض وهي:

وتبدأ ١١ صباحا بعرض فيلم كل ذلك في راسك، الهند بقاعة ٣ ،

وفي 11:30 تعرض بقاعة 5 السيرة العباسية، مصر، 75 ق، 30 :1 مساءا، أفلام قصيرة، بقاعة 3، 1:30 مساءا لست لقيطا، لبنان، 3:30 مساءا، اسكندرية كمان وكمان مصر، 3:30 مساءا بقاعة 5 افلام قصيرة 3، 5:300برسوم يبحث عن وظيفة بقاعة 3، مصر، 5:30 وحلة تونس بقاعة 5، 6:30 مساءا المصير بقاعة 3، 7:30مساء، أفلام طلبة 1، 74ق بقاعة 5 ، 9:30 مساء، أبناء رمسيس – فرنسا، 98ق بقاعة 3، 9مساء بوح – سوريا، 69ق بقاعة 5.

