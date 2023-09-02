تشكيل أهلي جدة المتوقع لمواجهة الفتح.. ثلاثي مرعب في الهجوم

يلتقي فريق أهلي جدة مساء اليوم السبت بالدوري السعودي نظيره الفتح ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن، والتي يحتضنها ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

تشكيل أهلي جدة المتوقع لمواجهة الفتح

حراسة المرمى: ميندي.

خط الدفاع: إبراهيم الزبيدي – روجير إيبانيز – ميريح ديميرال – بسام الحريجي.

خط الوسط: رياض بودبوز – جابري فيجا – فرانك كيسي.

خط الهجوم: ماكسيميان – روبرتو فيرمينو – رياض محرز.

موعد مباراة الأهلي والفتح اليوم

تقام المباراة في تمام الساعة 9 مساء اليوم السبت بتوقيت مصر والسعودية.

ويقع فريق الأهلي السعودي حاليًا في المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة بينما الفتح في المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط.

ويشهد الدوري السعودي اليوم إقامة 4 مباريات كالتالي:

الفتح ضد الأهلي الساعة التاسعة بتوقيت مصر والسعودية عبر قناة SSC EXTRA 1 HD

النصر ضد الحزم الساعة التاسعة بتوقيت مصر والسعودية عبر قناة SSC1 HD

الاتفاق ضد ضمك الساعة العاشرة بتوقيت مصر والسعودية عبر قناة SSC

التعاون ضد الوحدة الساعة العاشرة بتوقيت مصر والسعودية عبر قناة SSC

الشباب ضد الخليج الساعة العاشرة بتوقيت مصر والسعودية عبر قناة SSC